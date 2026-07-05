Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali, ilk gününde Buray konseriyle müzik dolu bir akşam yaşadı. Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen konser, sanatçının güçlü yorumu ve sahne performansıyla festival ziyaretçilerine keyifli anlar sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'daki festival alanını dolduran müzikseverler, Buray'ın sahne enerjisiyle unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı.

Buray, 'Olmuşum Leyla', 'İstersen' ve 'Aşk Mı Lazım' başta olmak üzere sevilen şarkılarını Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda seslendirdi. Şarkılara alkışları ve coşkularıyla eşlik eden müzikseverler, konser boyunca zaman zaman duygusal, zaman zaman ise hareketli anlar yaşadı.

Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle Buray, Akariyerinin ilk yıllarından bugüne uzanan sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla Sakaryalılara müzik dolu bir gece yaşattı. Konser, festivalin ilk gününe damga vuran etkinliklerden biri olurken, sanatçının performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sakarya Kültür Yolu Festivali, 12 Temmuz'a kadar konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine ve Lezzet Noktalarına uzanan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.