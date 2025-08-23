Sony Avrupa Görüntüleme Elçisi Burak Bulut Yıldırım, sonbaharda Berlin ve Londra’daki iki önemli etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sony Avrupa’nın 2018’den bu yana Görüntüleme Elçisi olan uluslararası fotoğraf sanatçısı Burak Bulut Yıldırım, 2025 sonbaharında Avrupa sanat sahnesinde iki önemli etkinlikte yer alacak.

İstanbul ve Berlin’deki stüdyoları arasında üretimlerini sürdüren sanatçı, Berlin’deki Die Akt Galerie’de gerçekleştireceği kişisel sergisi "UnNude: Bedenin Mimarisi" ve ardından Londra’daki prestijli The Other Art Fair katılımıyla, insan bedenine dair alışılmışın dışında bir perspektif sunuyor.

Berlin’de 5-28 Eylül 2025 tarihleri arasında izlenebilecek sergide Yıldırım, bedeni bir mimari yapı gibi ele alarak, soyut ve estetik bir anlatımla izleyiciyi farklı bir görsel deneyime davet ediyor. Sanatçının insan formunu heykelsi bir anlatımla yorumladığı yaratıcı portre ve dans fotoğraflarından oluşan seçkisi ise 9-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Londra’daki The Other Art Fair’de görülebilecek.

Yıldırım, Avrupa’daki bu iki önemli etkinlikteki çalışmalarını üretirken teknik altyapı olarak Sony’nin ileri teknolojilerinden faydalandı. “İster bir sanat fuarının dinamik ortamı olsun, ister bir galerinin odaklanmış atmosferi, eserlerimin kalitesi en büyük önceliğim” diyen sanatçı, projelerinde Sony A7 RV, A7 RIV ve A7 RIII kameralar ile G Master serisi lensler kullandığını belirtiyor.

Bu ekipmanlar sayesinde en zorlu ışık koşullarında dahi yüksek çözünürlükte baskılar alarak sanatsal vizyonunu eksiksiz biçimde hayata geçirme imkânı bulduğunu ifade ediyor. Yüksek dinamik aralık, hassas renk doğruluğu ve üstün detay yakalama kapasitesi, sanatçının özellikle dans ve portre temalı çalışmalarında ifade derinliğini artırıyor. Sony’nin sunduğu hızlı odaklama sistemleri ve geniş format baskı kalitesini destekleyen sensör performansı, Yıldırım’a sadece teknik değil, aynı zamanda yaratıcı bir özgürlük de sağlıyor.

Eserleri bugüne dek Avrupa’nın farklı şehirlerinde sergilenen ve çeşitli uluslararası ödüllere layık görülen Burak Bulut Yıldırım, bu iki yeni sergiyle insan bedenine dair estetik algıyı dönüştürmeyi ve yeniden tanımlamayı amaçlıyor.