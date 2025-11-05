Eski Başbakan Bülent Ecevit, vefatının 19. yılında Güzelbahçe'de adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Bülent Ecevit Parkı'ndaki heykel önünde gerçekleştirildi. Programına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe İlçe Yönetimi, Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı Mustafa İnce, meclis üyeleri, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'BÜYÜK BİR DEVLET ADAMI'

Belediye Başkanı Mustafa Günay, Ecevit'in halkla bütünleşen siyaset anlayışını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bülent Ecevit; barışın, adaletin, emeğin ve hoşgörünün daima yılmaz savunucusu oldu. Siyasette nezaketi hatırlattı. Güçlüler karşısında güçsüzlerin, sesi kısılanların, hakkı elinden alınanların yanında durdu. Türkiye'ye, siyasetin sadece iktidar mücadelesi değil; bir erdem, bir ahlak, bir vicdan meselesi olduğunu gösterdi. Bugün onun adını taşıyan bu parkta, aynı inançla bir aradayız. Cumhuriyetimizin değerlerine, demokrasiye, özgürlüğe ve sosyal adalete olan inancımızı tazeliyoruz. Güzelbahçe olarak, ülkesine büyük hizmetler vermiş bu değerli devlet adamını unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim' dedi.

'Vatanına sevdalıydı'

Ecevit'in ne yapmaya çalıştığını olgun yaşa geldiğimizde daha doğru anladığınız liderlerden birisi olduğunu söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek; 'Ecevit'in siyasi mücadelesinin yanı sıra şair kimliğine ve topluma duyduğu sevgiye dikkat çekti: Bülent Ecevit birincisi şairdi bu bugün dinlediğimiz birçok şarkının da sözlerinin yazarıydı. İkincisi ve önemlisi Bülent Ecevit sadece Rahşan'a değil memleketine, milletine de aşıktı. Bülent Ecevit hem Cumhuriyet'e hem Atatürk'e hem de milletine sevdalıydı şimdi yan yanalar buradaki heykelde olduğu gibi zaten hiç de ayrılmadılar ruhları şad olsun saygı ve sevgiyle anıyoruz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Ecevit'in anıtına karanfil bırakıldı.