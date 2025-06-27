Ayşe Ateş'ten dikkat çeken iddia! “Sinan Ateş'i öldürenler onları da öldürecek”
Ayşe Ateş'ten dikkat çeken iddia! “Sinan Ateş'i öldürenler onları da öldürecek”
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Kaynak: İGF