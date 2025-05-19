Konya'da Karatay Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda kayıt heyecanı başlıyor.KONYA (İGFA) - Sporun birleştirici gücünü merkeze alan Karatay Yaz Spor okulları, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı, aynı zamanda onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sosyalleşmelerine imkan tanımayı hedefliyor.

Karatay Yaz Spor Okulları’nda bu yıl da dolu dolu bir eğitim dönemi planlandı. Çocuklar; Voleybol, Cimnastik, Taekwondo, Masa Tenisi, Satranç, Yüzme, Futbol, Tenis, Basketbol ve Okçuluk branşlarında eğitim alacak. Bu yıl Karatay Spor Okulları’nda toplam 3 bin 795 öğrenci eğitim alacak.

Karatay Yaz Spor Okulları’nda eğitimler; 15 Temmuz Karatay Lisesi Spor Salonu, Karatay Belediyesi Ulubatlı Hasan Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Karatay Gençlik Merkezi (KTO Üniversitesi karşısı), MEGA Yüzme Havuzu, Nihat Gün Sahası, Mengene Halı Saha (Karatay Belediyesi 23 Nisan İHO karşısı), Karşehir Halı Saha, Erenler Halı Saha, Yeşil Beyaz Halı Saha, Yaşar Doğu İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu ve Karatay Tenis Kortu gibi 12 farklı tesiste gerçekleştirilecek.

Yaz spor okullarına başvurular 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak, 30 Mayıs 2025 Cuma günü sona erecek.

Kesin kayıtlar ise 10-15 2025 Haziran tarihleri arasında alınacak. Eğitimler ise 30 Haziran Pazartesi günü başlayarak 1 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek.