Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenlerinin, arı ekmeğinin endüstriyel ve tıbbi alanda kullanımına yönelik buluşu, dünya çapında tescillendi. Böylece BTÜ’nün uluslararası çapta patent alan çalışma sayısı 3’e yükselmiş oldu. BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin buluşları uluslararası alanda da tescillenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda BTÜ’lü akademisyenlerin arı ekmeğinden elde ettikleri buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ardından ABD’den de patent aldı. United States Patent andTrademark Office tarafından tescillenen "Arı Ekmeği Vasıtasıyla Antimikrobiyal Aktivitesi Geliştirilmiş Polimer Biyokompozitler ve Bunların Üretim Yöntemi" başlıklı buluşu; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar, Biyomühendislik bölümünden Doç. Dr. Gökçe Taner, Polimer Malzeme Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi doktorlarından Doç. Dr. Faruk Toktaş geliştirdi.

LOKAL YARA BAKIMI VE BAĞIŞIKLIK DENGELEMEDE KULLANILABİLECEK

Arı ekmeğinden elde edilecek biyokompozitnanolif,sağlık alanında kullanılacak. Buluş, özellikle yapay damarlar, protezler, doku destek materyalleri, kanama durdurucu materyaller, yara enfeksiyonlarında ve açık yaralarda kullanılan yara bakım ürünlerinde, lokal olarak uygulanabilecek. Aynı zamanda bu buluş, sistemik olarak da immünosüpressif veya transplant hastalarında bağışıklık sistemi dengelemede ana veya ara hammadde olarak kullanılabilme potansiyeline sahip.

ULUSLARARASI ÇAPTA 3 BULUŞ TESCİLLENDİ

United States Patent andTrademark Office tarafından tescillenen“Arı Ekmeği Vasıtasıyla Antimikrobiyal Aktivitesi Geliştirilmiş Polimer Biyokompozitler ve Bunların Üretim Yöntemi" başlıklı buluş,BTÜ’nündünya çapında tescillenen 3’ncü çalışması oldu. Daha önce İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı ve ekibinin geliştirdiği, depremde zeminde sıvılaşmayı önleyen malzeme ile Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Yıldırım’ın dünyada ilk olan hızlı ve düşük maliyetli “lif kompozisyon analiz metodu” küresel patent almıştı.

REKTÖR ÇAĞLAR: BU BAŞARILAR ÜNİVERSİTEMİZİN VİZYONUNUN GÖSTERGESİDİR

Uluslararasıpatent alan proje ekibini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Bilimsel bilgi birikimlerini somut çıktılara dönüştürerek uluslararası patent alma başarısı gösteren değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyorum.Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik odaklı bu başarılar; üniversitemizin vizyonu, bilimsel üretkenliği ve topluma katkı hedeflerinin en somut göstergelerindendir.Üniversitemiz adına ulusal ve uluslararası patent alma başarısını elde eden tüm akademisyenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.