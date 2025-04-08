Bursa Teknik Üniversitesinde mobilya sektörü için, daha az hammaddeyle hafif, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir alternatif malzeme projesine imza atıldı. Masa, sehpa gibimobilyaların üst elemanlarındaya da dekorasyon amaçlı alanlarda kullanılması içinprototipi hazırlanan ürün, içeriğinde barındırdığı doğal lifler ve biyoplastik malzeme sayesinde çevre dostu olarak da ön plana çıkacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Güntekin’in yürütücülüğünü üstlendiği “Yarı piramidal çekirdekli sandviç levha üretilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Desteği almaya hak kazandı. 24 ay sürecek olan projede araştırmacı olarak; Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Halil Başboğa, Doç. Dr. Çağatay Taşdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Mesut Uysal bulunuyor. Mobilya sektörüne alternatif bir malzeme sunacak olan çalışma ile hafifliğin gerektirdiği, ancak fazla yükün uygulanmadığımobilyalar için daha az hammaddeyle alternatif bir ürün geliştirilmesi hedefleniyor. Yaşam döngüsü analizlerinin de yapılacağı projede, doğal lifler ve doğada çözülebilir plastik malzeme kullanılarak, sürdürülebilir, yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ürün sunulması amaçlanıyor.

HAMMADDE KULLANIMI YÜZDE 50 DÜŞECEK

Çalışma hakkında bilgi veren proje yürütücü Prof. Dr. Ergün Güntekin, mobilya sektöründe malzeme olarak genellikle ahşap ve ahşap kompozitlerinin(yongalevha, MDF vb.) kullanıldığını belirtti. Bu ürünlerin sektörün ihtiyaçlarını karşıladığını ancak hafifliğin gerektiği bazı mobilyalar için oldukça ağır malzemeler olduğunu belirten Prof. Dr. Güntekin, “Projemizde buradan yola çıkarak, hafifliğin gerektiği mobilyalarda daha az hammaddeyle ürün ortaya koymak istedik. Yongalevha, MDF gibi ürünlerde ortalama 700 kilogram/metreküp yoğunluktahammadde kullanılırken, çalışmasını yaptığımız ürünle, bunu yarıya düşürmeyi hedefliyoruz. Yani yüzde 50 daha az hammaddeyle hafif, yeşil, dayanıklı ve aynı hizmeti veren ürün geliştireceğiz” dedi.

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZLERİ

Çalışmanın bir parçasının da yaşam döngüsü analizleri olduğunu, üründe biyo-bozunur ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına özen gösterildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergün Güntekin, “Alternatif malzememizin çekirdek kısmını doğal lifler ve biyo-bozunur polimer ile oluşturacağız. Böylelikle ikame ürün olarak pazarda rekabet edeceği geleneksel levhalara kıyasla yaşam döngüsü boyunca çevreye olumsuz etkisi minimize edilmiş daha hafif bir malzeme elde edeceğiz”diye konuştu. Günümüzde sürdürülebilirlik kavramının etkisinin artmasıyla, mobilya sektöründe de çevre dostu ürünlerin ön plana çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Güntekin, “Biz de çalışmamızda, doğal kaynakları sorumlu ve rasyonel bir şekilde kullanan, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir alternatif ürünü sektöre kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.