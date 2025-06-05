Bursa Teknik Üniversitesinde Endüstri ve Dijital Dönüşüm Topluluğu tarafından düzenlenen “Dijital Deprem Çözümleri Hackathonu” başarıyla tamamlandı. Yarışmada 40 öğrenci, 32 saat boyunca depreme yönelik dijital çözümler üretti. BURSA (İGFA) - Bursa'da Mimar Sinan Yerleşkesi’nde, Endüstri ve Dijital Dönüşüm Topluluğu tarafından organize edilen Dijital Deprem Çözümleri Hackathonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES desteğiyle hayata geçirildi. 11 farklı takımdan oluşan 40 üniversite öğrencisi, 32 saat boyunca aralıksız çalışarak afetlere yönelik dijital çözümler üretti. Etkinlik süresince öğrenciler; deprem öncesi hazırlık, anlık müdahale ve sonrası iyileştirme süreçlerine odaklanan yazılım projeleri geliştirdi. Yarışmada birinciliği, Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinden oluşan İHAWK Takımı kazandı. Deprem sonrası yıkım tespiti ve sektörleme yapabilen bir insansız hava aracı sistemi geliştiren takım; Merve Subaşı, Ömer Turhan, Mehmet Sahaf Bayrakçı, Mohamad Alchekh ve Besmullah Nikzada’dan oluştu.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ UYGULAMALAR…

İkincilik ödülünün sahibi, Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Depremind Takımı oldu. Sahar Zar, Muhammedamin Gebi Sinkero ve Ali Abdelrahman’dan oluşan ekip, yapay zekâ destekli bir deprem çantası hazırlama uygulamasıyla yarışmada dikkat çekti. Üçüncülük ödülü ise, Bursa Teknik Üniversitesi Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu bünyesinde yarışmaya katılan LODOS takımının oldu. “İHA-NET: Hayat Kurtaran Ağ” isimli projeleriyle afet sonrası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan ekip, Canan Bora, Alperen Burak Temiz, Ahmet Güldaş, Tahir Can Kozan ve Durmuş Tayyip Üzer’den oluştu.

TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM…

Yarışmanın temel amacının, gençlerin afet yönetimi alanında teknoloji destekli çözümler geliştirmesini teşvik ederek toplumsal sorunlara duyarlılık kazandırmak olduğunu dile getiren Endüstri ve Dijital Dönüşüm Topluluğu Başkanı Enes Babekoğlu, “Hackathon, üniversite öğrencilerinin afetlere yönelik dijital çözümler üretmesini sağlayarak toplumsal dayanıklılığa katkı sunmuştur. Aynı zamanda üniversiteler arası iş birliğini, gençler arasında teknoloji temelli üretkenliği ve şehir düzeyinde kurumlar arası etkileşimi güçlendirmiştir. Bu projede gençlerimizin, teknolojiyi insan hayatını korumaya yönelik kullanma motivasyonunu görmek bizleri çok mutlu etti. Üniversite olarak gençlerin toplumsal sorunlara çözüm üretmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

REKTÖR ÇAĞLAR: TOPLUMSAL SORUNLARA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER İÇİN ÜRETİYORUZ

Hackathonu gerçekleştirenleri ve derece alanları tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Üniversite olarak dijital dönüşüm ve toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretme vizyonuyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin düzenlediği ‘Dijital Deprem Çözümleri Hackathonu’ bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Deprem gibi hayati bir konuda gençlerimizin 32 saat boyunca aralıksız çalışarak ortaya koyduğu projeler, bizlere umut veriyor. Bu etkinlik sadece bir yarışma değil, aynı zamanda öğrencilerimizin problem çözme, takım çalışması ve teknoloji kullanımı konularında kendilerini geliştirme fırsatı buldukları bir öğrenme süreci niteliğindedir. Organizasyonu düzenleyen Endüstri ve Dijital Dönüşüm Topluluğu'muzu, katılan tüm öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğin jüri koltuğunda; Bursa Büyükşehir Belediyesi Yazılım Şube Müdürü Aykut Seyrek, Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Demet Sinmez, Trex Teknoloji Baş Yazılım Mühendisi Ali Özgür ve Teknasyon Yazılım Geliştiricisi Semih Kışlar yer aldı. Osmangazi Belediyesi, BURFAŞ, Oytaş, Osstart AI ve Mocky AI ve etkinliğe sponsor desteği sağladı.