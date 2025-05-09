Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, BTSO Eğitim Konseyi Toplantısı’nda konuştu: “BTSO’nun mesleki eğitim projeleri Türkiye’ye örnek oluyor.” Yeni nesil meslekler için 8 milyar liralık bütçe ayrıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Konseyi Toplantısı, BTSO Mutfak Akademi Uygulama Restoranı’nda düzenlendi. Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, BTSO’nun mesleki eğitimdeki öncü rolünü överek, yeni nesil meslekler için 8 milyar liralık bir bütçe ayrıldığını duyurdu. Toplantıda, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, BTSO Eğitim Konseyi üyeleri ve iş dünyası temsilcileri de yer aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, mesleki eğitimin üretim gücünü belirleyen stratejik bir alan olduğunu vurguladı. “Dünya teknoloji odaklı bir dönüşüm yaşıyor. Geleneksel meslekler yok oluyor. Başarı, eğitim ve üretimin iç içe geçtiği bir sistemle mümkün. BTSO olarak insana yatırımı önemsiyoruz. Yeniceabat ve Atıcılar’da iki mesleki eğitim kampüsü kurduk. BUTGEM ile 40 binden fazla gence meslek kazandırdık. Mutfak Akademi’de 500 genci sektörle buluşturuyoruz. MESYEB ise 56 şehirde 110 alanda hizmet veriyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Bilal Macit, mesleki eğitimin sanayiyle birlikte şekillendiğini belirtti. “Sanayinin içinde okullar açıyor, mükemmeliyet merkezleri kuruyoruz. Öğretmenlerimizin sanayi dinamiklerini bilmesi önemli. Yeni teknolojilerle mesleki okulları donatmak için 8 milyar liralık bütçe ayırdık. Meslek liselerinde sadece ara eleman değil, geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. BTSO’nun projeleri Türkiye’ye örnek oluyor. Algıyı değiştirmeli ve başarı hikâyelerini artırmalıyız” diye konuştu.

“BURSA TÜRKİYE’YE MODEL OLABİLİR”

BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa’nın mesleki eğitimde güçlü bir konumda olduğunu ifade etti. “Bursa Uludağ Üniversitesi’nin meslek yüksekokulunda 22 bin öğrenci var. Sanayimiz hızla büyüyor. Bursa’ya hak ettiği önem verilirse Türkiye’ye model olur. Bursa büyürse Türkiye büyür” dedi. Toplantı, mesleki eğitimde yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.