Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Teftiş Faaliyetleri Farkındalık Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Denetime dönük çalışmaları, işletmelerimize yük getiren bir zorunluluk olarak değil, eksikliklerimizi görmemizi sağlayan bir rehberlik hizmeti olarak değerlendirmeliyiz" dedi.BURSA (İGFA) - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı himayesinde, BTSO Akademi projesi kapsamında düzenlenen “İş Teftiş Faaliyetleri Farkındalık Bilgilendirme Toplantısı” BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın rehberlik ve önleyici teftiş anlayışı çerçevesinde düzenlenen toplantıda çalışma hayatındaki sorunların çözümüne yönelik bilgiler aktarıldı.

Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk’ün yanı sıra çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, güvenli çalışma alanları oluşturmanın iş dünyasının en temel sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

İşletmelerin denetimi bir yük olarak görmesini iş dünyasının karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri olarak nitelendiren Burkay, denetimin firmalara eksiklerini görme fırsatı sunduğunu, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yaklaşımının da bu bakış açısına dayandığını vurguladı. Başkan Burkay, “Buradaki amaç, cezalandırmak değil, iş yerlerimizi daha güvenli, üretim süreçlerimizi daha sağlıklı hale getirmektir. Gelişmiş ekonomilerde, iş güvenliği bir kültür olarak benimsenmiş, bu durum daha sürdürülebilir ve daha verimli bir üretimin yolunu açmıştır. Çünkü sağlıklı bir çalışan, verimli bir üretimin, dolayısıyla ekonominin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle denetime dönük çalışmaları, işletmelerimize yük getiren bir zorunluluk olarak değil, eksikliklerimizi görmemizi sağlayan bir rehberlik hizmeti olarak değerlendirmeliyiz. Bu farkındalığın artmasına katkı sağlayan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“TEFTİŞ YAPMIYORUZ, REHBERLİK EDİYORUZ”

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Bursa’nın Türkiye ekonomisi açısından önemine işaret etti. Bursa’nın sanayisi, ticareti, tarihi ve kültürü ile çok zengin bir şehir olduğunu belirten Aktürk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenledikleri farkındalık toplantısı ile teftiş süreçleri ve iş dünyası temsilcilerinden beklentilerini paylaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışma hayatını düzenleyici, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışını temin etmek için kolaylaştırıcı tedbirler almaya çalıştıklarını ifade eden Aktürk, “Başkanlık olarak ise çalışma hayatının izlenmesini ve denetlenmesini sağlıyoruz. Bizler aslında teftiş yapmıyoruz, rehberlik ediyoruz.” dedi.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yapısı ve faaliyetlerinden bahseden Aktürk, Başkanlığın bine yakın müfettişi bünyesinde barındıran güçlü bir teşkilat olduğunu ifade etti.

“Türkiye genelinde Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da 5 grup başkanlığımız var.” diyen Aktürk, klasik bir teftiş ve denetim yaklaşımı sergilemediklerinin altını çizdi.

Önlemeyi, eğitmeyi, yönlendirmeyi ve eksikleri gidermeyi esas alan bir yaklaşım ortaya koyduklarını belirten Aktürk, “Teftişler çok geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri ve ücretlerin zamanında ödenmesi konusuna çok önem veriyoruz. Yaptığımız teftişlerde de rehberliği esas alarak, önleyici bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Biz öncelikle işletmenin fotoğrafını çekiyor ve bunu işverenle paylaşıyoruz. Eksiklerin giderilmesi için belirli bir süre veriyoruz. Süre sonunda ikinci bir kontrole gidiyoruz. Eğer eksikler giderilmişse müeyyide uygulamıyoruz. Ancak tamamlanmadığı durumda idari yaptırım uygulamak zorunda kalıyoruz. Amacımız eksikleri giderebilmek. Çalışanlar ve işletme sahipleri açısından çalışma barışını tesis etmek istiyoruz. İşletmelerimize ceza vermek yerine, iş sağlığı güvenliği ve çalışma kültürü oluşturabilmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Teftişleri iş gücü piyasası dinamiklerinin öncelikli risk alanları doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Aktürk, 2024’te 17 farkındalık toplantısı ve 121 seminer düzenlediklerini ifade ederek, bu faaliyetler sonucu işletmelerde yüzde 90’ın üzerinde iyileştirme sağladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonrasında İş Başmüfettişleri Dr. Volkan Avcı ve Muhammed Öztürk, Başkanlığın çalışma ortamı ve çalışma koşullarına yönelik teftiş faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.