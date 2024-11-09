Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kriz dönemlerinde ihracat pazarı ve ürün çeşitliliğinin kilit rol oynadığını belirterek, “Tek bir pazara bağlı kalmak firmaların krizlerden daha fazla etkilenmesine yol açıyor. Yeni hedef ülkelerde var olmak zorundayız. BTSO olarak firmalarımızın dış ticaretini artırmak için yoğun çaba gösteriyoruz.” dedi.BURSA (İGFA) - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) ev sahipliğinde düzenlenen “Bursa Ekonomisi ve Gelecek Vizyonu” programına katıldı. BUTTİM Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan BTSO Başkanı Burkay, küresel ekonomide zor bir sürecin devam ettiğini söyledi. Dünya ve Türkiye’de yüksek enflasyonla mücadelenin sürdüğünü belirten Başkan Burkay, iş dünyasının yaşadığı sorunların çözülmesi için bakanlık ve kurumlarla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Başkan Burkay, Amerika Birleşik Devletler seçimlerini tüm dünyanın merakla beklediği bir süreç olduğunu belirterek, “Şu anda dünya bunu pozitif karşıladı gözüküyor. Özellikle tüm dünyada savaşın durdurulma vaadi bir anlamda dünyanın bundan böyle normal bir sürece girmesiyle alakalı bütün insanlık tarafından umutla karşılandı. Umut ediyoruz ki önümüzdeki süreçte savaşlar biter, yakın coğrafyada yaşanan tüm bu olumsuzluklar geride kalır.” dedi.

“Bursa’nın Geçmişten Gelen Gücünü Korumamız Lazım”

İbrahim Burkay, Bursa’nın dünyada yaşanan felaket ve krize rağmen pozitif ayrışan önemli bir merkezlerden birisi olduğunu belirterek, “Biliyoruz ki geçmişten gelen gücü geleceğe de taşımamız lazım. BTSO, 57 bine ulaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası. Biz BTSO’da yönetime geldiğimiz günden bu yana her zaman güçlü bir vizyon ve bu yönümüzü destekleyen güçlü bir strateji ile projeler ürettik. Yaptığımız her proje kendi başına ülke ve bölge çapında oyun değiştirici ölçekte bir yapıya sahip. Bu anlamda BUTTİM’deki değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz birçok proje var. Özellikle alım heyetleri ve yurt dışı programlarıyla bölgemizde önemli buluşmalar gerçekleştirdik. BUTTİM’in bu noktada üyelerine yönelik güzel çalışmaları var. Bizler de BTSO olarak sektörlerin dünya pazarlarında etkili bir oyuncu olması sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bursa İçin Proje Üretmeyi Sürdürüyoruz”

Başkan Burkay, özellikle kriz dönemlerinde en büyük gücün pazar ve ürün çeşitliliğinin önemli olduğunu vurguladı. Tek bir pazara bağlı olan şirketlerin kriz ortamlarından daha fazla etkilendiğini kaydeden Burkay, “Rahat ürün sattığımız ülkelerin yanı sıra her zaman yeni pazarlarda müşteri arayışımız olmak zorunda. Bu bakış açısıyla ihracat odaklı projeler üretiyoruz. Şirketlerimizin nitelikli dönüşümü için BUTEKOM’u hayata geçirdik. Mesleki yeterlilikte Türkiye’nin en büyük belgelendirme merkezi MESYEB çalışmalarını sürdürüyor. KFA Fuarcılık’ın çalışmaları yeni nesil fuar programlarıyla devam ediyor. Yenişehir Havalimanı’nı e-ihracat ve kargo taşımacılığı konusunda önemli bir konuma yükselttik. Kirazlıyayla Sanatoryumunu Bursa Business School vizyonuyla iş dünyasının referans eğitim merkezi haline getirdik. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM’i hayata geçirerek yeni nesil teknolojilerde çocuklarımızı ve gençlerimizi hazırlamayı hedefledik.” dedi. Başkan Burkay, Türkiye’nin yüksek teknoloji üretim merkezi TEKNOSAB’ın Türkiye’nin de ötesine geçtiğini belirterek, “Bugün TEKNOSAB, endüstriyel bölge olarak Türkiye’nin en önemli yatırımlarından bir tanesi. Bölgemiz Bursa ve Türkiye ekonomisini dönüştürecek bir noktaya geldi.” şeklinde konuştu.

TEKNOSAB Lojistik Teknopark Brifingi

Başkan İbrahim Burkay konuşmasında Girişimci Sermaye Yatırım Fonu (GSYF) ile hayata geçecek TEKNOSAB Lojistik Teknopark projesinin detaylarını paylaştı. Projenin içerisinde Bursa iş dünyasının daha fazla yer almasını hedeflediklerini belirten Burkay, “Çünkü Bursa’da üretilecek, ortaya çıkacak ekonomik değerin Bursa iş dünyası tarafından sahiplenilmesi ve faydalanılması en büyük amacımız. Bu fonun tamamen hedefi projenin hayata geçirilmesidir. Projemiz tren ve otoyola bağlantısı olan, aynı zamanda yük indirme istasyonuna sahip, lojistik olarak lokasyonu Türkiye’deki en avantajlı yerlerden bir tanesi. Burası Güney Marmara’nın en büyük lojistik teknoparklarından birisi olacak.” dedi.

“BTSO İle Ortak Projeler Üretiyoruz”

BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, merkezde yer alan iş dünyası temsilcilerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Merkezin uluslararası anlamda ticaret merkezi kimliğini güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Üyelerimizin yurt dışı pazarlarında etkili bir oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu noktada BTSO ile ortaklaşa farklı programlar gerçekleştiriyoruz. Ortak akıl ile yapılan bu çalışmaların BUTTİM’deki iş dünyası temsilcilerimizi daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum.” dedi. Programa BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve BUTTİM Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.