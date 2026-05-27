Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği'nin 2026 Olağan Genel Kurulu'nda yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin ilk sektör temsilcisi derneği olma özelliğini taşıyan ve 55 yıllık geçmişiyle alüminyum sektörünün gelişiminde önemli bir rol üstlenen TALSAD'ın, Ali İhsan Yeşilova liderliğinde yeni dönemde de sektörün sürdürülebilir büyümesi, uluslararası rekabet gücünün artırılması ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor.

Uzun yıllardır alüminyum sektörünün gelişimine katkı sağlayan Ali İhsan Yeşilova'nın yeniden başkanlığa seçilmesi, sektör temsilcileri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Yeni dönemde de TALSAD'ın sektörün ortak sesi olarak çalışmalarına yön vermesi ve Türkiye alüminyum sanayisinin küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ali İhsan Yeşilova, TALSAD'ın sektör adına önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, yeni dönemde de sektörün gelişimi, sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü ve uluslararası rekabetçiliğinin artırılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.