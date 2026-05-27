Erzincan Belediyesi'ne ait coğrafi işaret tesciline sahip Erzincan Bögert Maden Suyu, uluslararası pazarda büyümesini sürdürürken Kazakistan'a ihracat için yeni bir distribütörlük anlaşmasına imza atıldı.

ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Bögert Maden Suyu, doğal mineralli yapısı ve üretim kalitesiyle yurt dışı pazarlarda büyümeye devam ediyor. Erzincan Belediyesi tarafından geliştirilen ürün, yeni anlaşmayla birlikte ihracat ağını genişletti.

Hollanda, İsviçre, Belçika, Suudi Arabistan ve Afganistan'a yapılan ihracatların ardından Bögert Maden Suyu'nun Kazakistan pazarına da açılması için Sureks ile distribütörlük sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ile şirket temsilcisi Elif Erem tarafından imza altına alındı.

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Erzincan Belediyesi'nin üretim odaklı belediyecilik anlayışıyla önemli projeler hayata geçirdiğini belirtti. Çamur, 'Sayın Belediye Başkanımız Bekir Aksun'un üretken belediyecilik vizyonu doğrultusunda 2023 yılında üretimine başladığımız Bögert Maden Suyu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Markamızı daha ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Yeni anlaşmanın Erzincan ekonomisine katkı sağlayacağını ve markanın uluslararası bilinirliğini artıracağını ifade eden Başkan Yardımcısı Çamur, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.