Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Komitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde hayata geçen İnsan Kaynaklarının Kodları Programı, BUÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen törenle başladı.

BURSA (İGFA) - Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ’nün 50. yılında böyle bir işbirliğinin yaşanmasının önemli olduğunu kaydederek, bu çalışmanın firmaların insan kaynaklarına katkı sağlamasını umduklarını da kaydetti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu ise dijital bir çağ başladığını belirterek, “İş yapma modelleri değişti. İşe bakış değişti. İşletme düzeni değişti. Artık her şey insan için. Artık sadece üniversiteden mezun olan bir kişinin bir disiplini bilmesi bir şey ifade etmiyor. Takım oyuncusu olup olmadığını, liderlik anlayışı var mı gibi şeylere bakıyor. İşletmelerde en önemli birim insan kaynakları oldu o nedenle” dedi. Hatunoğlu, işletmelere dönüşümü yaşatacak olan insan kaynaklarını yetiştirmek adına düzenlenen bu programa çok özel bir önem verdiklerini de kaydetti.

BUSİAD Eğitim ve Gelişim Komitesi Başkanı Onur Bayrakgil de, Bursa için Türkiye için öncü işler ortaya koymak istediklerini kaydederek, Eğitim ve Gelişim Zirvelerinin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti. Bayrakgil, insan kaynakları kodları programının Türkiye’de benzersiz olduğunu da kaydetti.

İnsan Kaynaklarının Kodları Programı’nın sorumlusu Elif Yurdanur ise program hakkında detaylı bilgi verdi. Yurdanur, 6 ay sürecek ve 200 saati aşan programda, 22’si insan kaynakları departmanlarında 0-3 yıl arasında çalışan, 3 de hala öğrenci olan 25 kişinin eğitim alacağını ve bu eğitim sürecinin Bursa Uludağ Üniversitesi, BUSİAD Evi, BUSİAD üyesi işletmeler ve online mecralar üzerinden gerçekleşeceğini de ifade etti. Yurdanur, eğitimin içeriğine ilişkin bilgi de verirken, kişisel becerilerin, insan kaynakları becerisinin ve iş dünyası becerilerinin artırılmasını hedeflediklerini de söyledi.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de, böyle bir eğitimden geçen insan kaynakları yöneticilerinin 5 yıl sonra daha üst yönetimlerde yer alacaklarını ifade etti.

Programın açılışı toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, ilk eğitim de BUÜ’de gerçekleştirildi.