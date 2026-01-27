Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi ile Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde hayata geçirilen 'İhracat'ın Kahramanları' projesinin Bursa buluşması, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilen İhracat'ın Kahramanları projesi ile ihracata yeni başlamış ya da başlamak isteyen KOBİ ölçeğindeki işletmelerin e-ihracat başlığında yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen ve Anadolu'nun farklı illerinde düzenlenen etkinliklerden oluşan projenin yeni buluşması ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.

'EN DEĞERLİ VİTRİNLER CEP TELEFONLARI'

Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz 'Günümüzde dünyanın en değerli vitrinleri, akıllı telefon ekranlarında yer alıyor. Ürünlerin küresel pazarlara açıldığı bu yeni düzende dijital varlık, fiziksel mekânlardan çok daha stratejik bir anlam kazanıyor. Bizler de firmalarımızın yeni nesil üretim modellerine ve dijital uygulamalara hızlı ve etkin biçimde adapte olabilmeleri amacıyla seminerler, paneller ve konferanslar düzenliyoruz. Özellikle e-ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama başlıklarında Alibaba gibi önde dünyanın gelen kuruluşlarıyla iş birliğinde tüm sektörleri kapsayan nitelikli organizasyonlarla iş dünyamızı geleceğe hazırlıyoruz.' dedi.

Bursa'yı e-ticaret, e-ihracat ve dijital ticaret alanında bölgesel değil küresel ölçekte söz sahibi merkezlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Hakan Batmaz, 'Bu kapsamda Bursa merkezli bir pazaryeri oluşturma hedefiyle yürüttüğümüz konsorsiyum çalışmaları da kararlılıkla sürüyor. E-ticaret ve e-ihracatı, dış ticaretimizi büyütecek en stratejik araçlardan biri olarak görüyor; girişimcilerimizin özellikle sınır ötesi e-ticarette aktif rol almasını hedefliyoruz. Bugün burada BTSO Akademi, Güvenilir Ürün Platformu ve Alibaba.com iş birliğinde e-ihracatı konuşurken, bu başlığın firmalarımız için bir alternatifinin olmadığını net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

'İHRACAT SADECE ÜRÜN SATMAK DEĞİLDİR'

Alibaba.com Kuzey APAC Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü Michael Yu ise 'Güçlü bir sanayi mirasına ve küresel ticaret için daha da güçlü bir vizyona sahip olan Bursa'da bugün sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Alibaba.com olarak, ihracatın sadece ürünleri yurt dışına satmaktan ibaret olmadığına inanıyoruz. İhracat; dayanıklılık inşa etmek, sürdürülebilir büyüme oluşturmak ve işletmeler için yeni kapılar açmak demektir. Her başarılı ihracat hikâyesinin arkasında bir kahraman vardır. O da sınırların ötesini düşünmeye cesaret eden girişimcilerdir.' dedi.

İhracatın Kahramanları projesini Türkiye'nin üretim gücünü ön plana çıkarmak ve firmaları dijital ihracatta desteklemek amacıyla Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte hayata geçirdikleri özel bir inisiyatif olduğunu belirten Michael Yu, 'Bugün burada, uluslararası pazarlara açılmak, pazarlarını çeşitlendirmek ve küresel ölçekte rekabet etmek için cesur adımlar atan Bursa'nın İhracat Kahramanlarını kutlamak için bulunuyoruz. Sizlerin başarı hikâyeleri yalnızca bu bölgeye değil, Türkiye genelinde ve ötesinde binlerce işletmeye ilham veriyor.' diye konuştu. Bursa'nın her zaman güçlü bir üretim merkezi olduğunu, kentin küresel bir ihracat üssüne dönüştüğüne işaret eden Yu, şöyle devam etti: 'Bugünkü etkinliğin ilham verici, pratik bilgiler sunan ve güçlü bağlantılar kurulmasına vesile olan bir buluşma olmasını diliyorum. Gelin, birbirimizden öğrenelim, deneyimlerimizi paylaşalım ve birlikte daha güçlü küresel başarı hikâyeleri inşa etmeye devam edelim.''

'TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da, Bursa'nın ihracatta Türkiye'de ilk dört il arasında bulunduğuna işaret etti. Toprak, 'Bursa'nın e-ihracatta da ilk sıralarda yer alması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte e-ihracatın püf noktaları anlatıldı. Bursa'da e-ihracatın istenen noktaya gelmesi Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak.'' diye konuştu.

E-İhracatta Pazarlama Tüyoları

Açılış konuşmalarının ardından Bursa'daki KOBİ'lerin e-ihracata yönelik sorularının cevaplandığı interaktif söyleşi gerçekleştirildi. Alibaba.com Türkiye İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Jacob Shi, DHL Express Türkiye Perakende Kanal Geliştirme Müdürü Göksun Bayrak, BTSO E-Ticaret Komitesi Başkanı Barış Sülün, E-şeker kurucusu Fırat Parto, Ticaret Bakanlğı E-İhracat Uzmanı Medya Bayrak Sevinç ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şube Şefi İsmail Samet Eser, e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak başlıkları katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe katılan KOBİ'lere ayrıca e-ihracat pazaryerleri için çeşitli fırsatlar ve indirimlerden yararlanma imkânı sunuldu.