Yaklaşık olarak M.Ö. 530 yılına tarihlenen bronz kline Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edildi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri eserin iadesi için Getty Müzesi ile ortak çalışma yürüttü.

J. Paul Getty Müzesi tarafından 1982 yılında, 1920'lerden bu yana Avrupa koleksiyonlarında yer aldığına dair sahte kanıtlar sunan İsviçreli bir sanat tacirinden satın alınmıştı.

Yapılan araştırmalarda bu iddianın yalan olduğu ve eserin 1980'lerin başında Manisa civarında bulunan bir mezardan kaçak kazılarla elde edilerek yasadışı yollarla ülke dışına çıkarıldığını ortaya koydu. Bilimsel araştırmalar sonucunda, klineye yapışmış olan keten parçaları, daha sonra alandaki kazılarda Türk arkeologlar tarafından bulunan ahşap ve bronz levha parçaları ve mezarın tarihlendirilmesine yardımcı olan mermer ve seramik kap kalıntılarıyla birlikte mezarda kalan diğer parçalarla eşleşti.

İade ile birlikte, Türk ve Amerikalı akademisyenler tarafından sedirin kökenlerine ilişkin uzun süredir devam eden araştırmayı bir sonuca bağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Getty Müzesi Maria Hummer-Tuttle ve Robert Tuttle Direktörü Timothy Potts, Türk akademisyenlerin araştırmalarının bu istisnai objenin arkeolojik ve tarihi bağlamının ortaya çıkarılmasına yardımcı olurken, Getty konservatörlerinin de malzeme ve üretim tekniğini analiz ettiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Anavatanından yasadışı yollarla çıkarılan her kültür varlığının iadesinin kültür varlığı kaçakçılarına güçlü bir mesaj gönderdiğine inandığını belirterek, "Bronz sedir, yasa dışı bir şekilde evinden alınmış nadir bir arkeolojik eserdir. Türkiye ve Getty Müzesi arasında yeniden başlayan diyalog sayesinde artık ait olduğu yerde korunacak. Kültürel mirasın daha iyi korunması ancak karşılıklı anlayışla ve geçmişte yapılan hataların düzeltilmesiyle sağlanabilir.” dedi.