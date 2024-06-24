BNP Paribas Cardif Emeklilik’in BES fonları arasında yer alan BPH Hisse Senedi Fonu yatırımcısına son 5 yılda yüzde 2022 değer kazandırdı.

İSTANBUL (İGFA) - BNP Paribas Cardif Emeklilik’in, son 5 yılda en çok değer kazandıran fon listesinde BPH Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nu sırasıyla; BNA Altın Fonu, BPE Dengeli Değişken Fonu, BPU Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu ve BPK İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu izledi.

Türkiye’nin lider sigorta ve bireysel emeklilik kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Emeklilik, kurucusu olduğu BES fonları ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor. 20 Mayıs 2024 tarihi baz alındığında firmanın Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (BPH) gerek 1 yıllık gerekse 5 yıllık getiri listesinde zirvede yer aldı. Yatırımcısına son 1 yılda yüzde 205 değer kazandıran BPH Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun 5 yıllık getirisi yüzde 2022’ye ulaştı!

20 Mayıs 2024 tarihine kadar geçen sürede son 5 yılda en çok değer kazandıran fon listesine baktığımızda, Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (BPH)’nu sırasıyla; Altın Emeklilik Yatırım Fonu (BNA), Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BPE), Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (BPU) ve İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (BPK) izledi. Yatırımcılarını yüksek enflasyon ortamında koruyan hisse, altın ve Eurobond gibi varlık sınıflarına yatırım yapan BNP Paribas Cardif Emeklilik fonlarının mevduat getirisi için bir karşılaştırma ölçütü olan KYD mevduat endeksinden daha iyi getiri sağladığı kaydedildi.

BNP Paribas Cardif Emeklilik, devletin yüksek teşviği ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemeler ile hızlı gelişimini sürdüren Bireysel Emeklilik sektörünün gelişimine paralel olarak Gönüllü BES’te ve OKS’deki büyümesine devam ediyor. BES fon yönetimini Portföy Yönetimi sektörünün tecrübeli ve yenilikçi şirketi olan TEB Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla müşterilerine sunduklarını aktaran BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, “BNP Paribas Cardif Emeklilik olarak, BES katılımcılarına sunduğumuz fonların yönetimini yakından takip ederek, fon getirileri ile ilgili katılımcılarımızın düzenli bilgilendirilmesini sağlıyoruz. 2024 yılında da Türkiye’deki benzerleri arasında ilk sıralarda yer alma başarısını gösteren fonlarımızla, yatırımcılarının birikimlerine kattığımız değeri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Fon piyasalarına yönelik önümüzdeki dönem beklentilerini de açıklayan BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, “Değişen para ve maliye politikalarının etkisiyle önümüzdeki dönemde TL varlık sınıflarının dövize endeksli varlık sınıflarında daha iyi getiriler sağlamasını beklenmektedir. Özellikle TL faizlerindeki mevcut seviyelerin oldukça cazip olduğunu düşünülmektedir. Bu nedenle TL varlıklara yatırım yapan fonlarımızın önümüzdeki süreçte öne çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yatırımcılarımızın kendi risk alma iştahlarına göre portföylerinde Türk Lirasına yatırım yapan fonların ağırlıklarını artırmalarını öneriyoruz. Hisse Senedi Fonumuz (BPH) ve Dengeli Değişken Fonumuzu (BPE) daha risk alabilecek yatırımcılarımıza önerirken, Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonumuz (BNB) ve BPL Para Piyasası Fonumuzu fazla risk almak istemeyen yatırımcılarımıza önermekteyiz. Ayrıca, önümüzdeki dönemde de küresel piyasalarda önemli merkez bankalarının faiz indirimine gitmesinin beklendiği ortamda altının dolar bazındaki fiyatı için destekleyici ortamın sürmesi de beklentilerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

BNP PARİBAS CARDİF TÜRKİYE HAKKINDA

BNP Paribas’ın sigorta birimi olan BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe, bireysel kredi koruma ve hayat sigortacılığı alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılında gerçekleşen Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. birleşmesi ile birlikte müşterilerine bireysel emeklilik ürünlerini de sunabilir hale gelen BNP Paribas Cardif Türkiye bireysel emeklilik, hayat sigortacılığı ve hayat dışı sigorta branşlarına ait üç lisansı olan üç farklı şirket çatısı altında faaliyet göstermektedir. BNP Paribas Cardif Türkiye geniş ürün portföyü ve uluslararası vizyonu ile kısa sürede pazarda kapsamlı hizmet veren bir sigorta platformu haline gelmiştir.