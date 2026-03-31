MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, Bilecik Valiliği'nin düzenlediği Karadeniz konseri nedeniyle çıkan tartışmalara tepki gösterdi. Devlet kurumlarının yıpratılmamasını isteyen Bağ, CHP'ye de yerel yönetimlerde personel artışı ve kamu kaynakları konusunda ayna tuttu. Bağ, Bozüyük'teki tramvay arızalarını gündeme getirerek barınak tartışmasına karşı 'gerçek gündem ulaşım güvenliği' dedi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, kamuoyunda tartışma yaratan Bilecik Valiliği organizasyonu ve Bozüyük'teki hayvan barınağı gündemiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Valilik tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan sanatçının kullandığı bazı ifadelerin gereksiz yere farklı anlamlar yüklenerek polemik konusu yapıldığını belirten Bağ, yazılı açıklamada şunları kaydetti:

'Herhangi bir siyasi parti ya da kişi ismi zikretmeden, tamamen devletin saygınlığını ve ortak zeminini korumaya yönelik bir hassasiyeti dile getirmiştik. Bu durumun Bilecik Valiliğimizin kurumsal iradesiyle ilişkilendirilmesi gerçekçi değildir. Devlet kurumlarının düzenlediği organizasyonlar siyasi polemiklerin konusu hâline getirilmemelidir.'Bağ, etkinliğe çok sayıda Bileciklinin katıldığını, Karadeniz kültürünün yaşatıldığını ve sosyal bir buluşma ortamı oluştuğunu vurgulayarak, 'Toplumsal birlikteliğe katkı sunan bu tür organizasyonların tek bir başlık üzerinden değersizleştirilmeye çalışılması hakkaniyetli değildir' dedi.

CHP'YE YEREL YÖNETİM ELEŞTİRİSİ

Açıklamasında CHP Bilecik İl Başkanı'na seslenen MHP İl Başkanı İbrahim Bağ, kamu kaynaklarının kullanımında tutarlılık çağrısı yaptı.

'Sayın CHP İl Başkanı; '85 milyonun vergisi, tüyü bitmemiş yetimin hakkı' diyorsunuz. Yerel yönetimlerde aynı hassasiyet her zaman gösterilmekte midir?' diye soran Bağ, 'Belediyeleriniz görevi devraldığında personel sayısı kaçtı, bugün kaçtır? Artan kadro yapısı, Bileciklilerin hak ettiği hizmeti almasının önünde engel oluşturmuyor mu? Bütçemiz yetmiyor denilerek temel hizmetlere zam yapılırken bu tablo kamu vicdanında nasıl karşılık bulmaktadır?' sorularını yöneltti.

Bağ, kamu hassasiyetinin seçici değil bütüncül olması gerektiğini belirterek, 'Devletin itibarı korunmalıdır, kurumlar yıpratılmamalıdır. Bilecik halkının sağduyusuna güveniyoruz' ifadelerini kullandı.

BOZÜYÜK'TE TRAMVAY UYARISI

Açıklamasının ikinci bölümünde Bozüyük'teki hayvan barınağı tartışmasına değinen MHP İl Başkanı İbrahim Bağ, barınak konusunun önemli olduğunu ancak ulaşım sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Bağ, açıklamasında, 'Bozüyük'te tramvay sisteminde yaşanan arızalar artık yalnızca teknik bir mesele değil, doğrudan insan sağlığı ve kamu güvenliği konusudur. Bugün barınaktaki canlar konuşuluyor: Peki ya yarın tramvaydaki canlar? Gerçek gündem; denetimi tamamlanmış, güvenli ve sorunsuz işleyen bir ulaşım sistemidir. Bilecik Valiliğimizi bu konuda göreve davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.