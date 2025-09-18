Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan Türk Halk Müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş’ı “Gönül Dağından Nağmeler” isimli konserle andı. Ziya Taşkent Konser Salonu’nu dolduran sanatseverler, solist Ömer Gökmen’in seslendirdiği Ertaş’ın türküleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşen anma programında usta sanatçı Neşet Ertaş’ın gönüllere dokunan eserleri yankılandı.

UNUTULMAZ BİR AKŞAM

Sanatseverler, Ömer Gökmen’in seslendirdiği hüzünlü ve coşkulu türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek Neşet Ertaş’a duydukları sevgiyi ve vefayı gösterdi. Yoğun ilginin olduğu gecede, Türk halk müziğinin efsane isminin eserleri gönüllerde yeniden hayat buldu ve usta sanatçı rahmetle anıldı.

“NEŞET ERTAŞ’A VEFA”

Programda konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, “Türk Halk Müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş’ı Sakarya’da hep birlikte anmaktan büyük mutluluk duyduk. Ustamızın eserleri yaşadıkça gönüllerde var olmaya devam edecek. Unutulmaz eserleri seslendiren solistimiz Ömer Gökmen’e teşekkür eder, katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye ifade etti.