BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye’ye gelmesini sağlayan anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile 1 Mart 2025’ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım atıldı.

BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşmanın imzalandığı haberini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selçuk Bayraktar duyurdu.

Bakan Bayraktar, geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzalanan doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına ulaşıldığını belirtti.

Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly…

— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 11, 2025

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlamasının planlandığını belirten Bakan Bayraktar, "Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız" dedi.