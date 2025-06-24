Bostanlıspor’un U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonunu Eymen Vatansever Milli Takıma çağrıldı.İZMİR (İGFA) -Bostanlıspor formasıyla bu yıl katıldığı tüm yarışmalarda kürsüye çıkan ve Türkiye U14 Oryantiring Şampiyonası genel klasmanında da ilk sırada yer alan Eymen Vatansever şimdi de Ay Yıldızlı forma ile uluslararası yarışmalarda ülkemize madalya kazandırmak için ter dökecek.

Çekya’da 5 gün sürecek Avrupa Oryantiring Şampiyonası'na katılacak olan Eymen Vatansever, ardından yine Çekya’nın Silva Campa katılacak. Şampiyon oryantiringci Ağustos ayının sonunda ise Bulgaristan’da Seeoc de (Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası) koşacak.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, Büşra Altun’dan sonra ikinci sporcumuz Eymen Vatansever de milli takıma seçildi. Genç yıldızımız Eymen katılacağı 2 uluslararası yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya getirecektir. Bundan kuşkumuz yok. Çok çalışıyor ve her şeyi hak ediyor. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi.