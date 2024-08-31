Keşan Ticaret Borsası (TB)’ndan yapılan bilgilendirmede, bölgede ayçiçeği haşatının hız kazandığı hatırlatılarak, analiz için tüm üye ve üreticiler, Keşan TB’nin ürün laboratuvarına davet edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Borsası sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bölgemizde hasadına başlanan ayçiçeği ürününün analizi için tüm üye ve üreticilerimizi borsamız ürün laboratuvarına bekliyoruz.” ifadelerine yer verilerek, “Değerli üyelerimiz ve üreticilerimizin ürettiği ürünlerin kalitesini laboratuvar analizi sonucunda belirlenerek gerçek fiyatında satılması konusunda Borsamız geçici hizmet binasında hizmet vermeye devam ediyor. Buğday, arpa, çeltik, ayçiçeği, kanola, ceviz ve badem ürünlerinin kalite parametreleri ürün laboratuvarımızda belirlenmektedir. Ürün laboratuvarımızda; Ayçiçekte: rutubet, hektolitre, yağ oranı, buğdayda: rutubet, hektolitre, gluten, indeks, sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon (süne tahribatı), protein, nişasta, selüloz, çeltikte: rutubet, hektolitre, randıman, kırık tane, bin tane ağırlığı, arpada: rutubet, hektolitre, protein, nişasta, selüloz, kanolada (Kolza): rutubet, hektolitre, yağ oranı, badem içi ve ceviz içinde rutubet ve hektolitre analizleri yapılarak ürünlerin kalite parametreleri belirlenerek, üreticilerin ürünlerini doğru zamanda hasat etmesi ve ürünlerinin kalite tespiti yapılıp gerçek fiyatında satılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca mısır, yulaf, sorgum, soya fasulyesi, tırtıkale, keten tohumu, mercimek, çavdar ve kuru fasulye ürünlerinin rutubet ve hektolitre ağırlığı ölçümleri de yapılmaktadır. Ayçiçeği hasadının bol ve bereketli geçmesini diliyoruz.” denildi.

Ayrıntılı bilgi almak isteyen değerli Üye ve Üreticilerin 0284 714 10 87 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri de açıklandı.