Bu yıl 93. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yerini alan Çiğli Belediyesi’nin standı ilk günden yoğun ilgi gördü. Teknoloji temalı yapay zeka atölyeleri ve ay yolculuğu simülasyon uygulaması gibi etkinlikler dikkat çekerken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız dünyaya açılan pencere olan İEF’de Çiğli’yi tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in gerçekleştirdiği 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Çiğli Belediyesi, Belediyeler Sokağı’ndaki standında ziyaretçilerini ağırlıyor. Birbirinden renkli gösteriler ve eğlenceli atölyelere ev sahipliği yapan stant ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Teknoloji temalı Yapay Zeka Atölyesi ve Ay Yolculuğu Simülasyonu uygulamaları ile Çiğli Belediyesi’nin kültürden sanata, eğitimden spora devam eden hizmetlerini yerinde inceleyen vatandaşlar oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

BAŞKAN YILDIZ ZİYARETÇİLERLE TEK TEK İLGİLENDİ

Çiğli standında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Onur Emrah Yıldız, hem ziyaretçilerle sohbet etti hem de çocuklara bir birinden güzel hediyeler dağıttı. Fen ve Teknoloji Deney Seti, Matematik seti, puzzle ve zeka küpünü alan çocuklar satandan oldukça mutlu ayrıldı.

YILDIZ: “ÇİĞLİMİZİ TANITIYORUZ”

Çiğli Belediyesi olarak, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda olmaktan ve ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Başkan Yıldız, “Fuarda yer alarak belediyemizin projelerini ve hizmetlerini tanıtmak bizler için büyük bir fırsat. Çiğli Belediyesi olarak, bu fuarda yer alarak ilçemizin gelişimini ve sunduğumuz hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz ve daha ilk günden de standımıza olan ilgi gerçekten bizi yürekten sevindirdi. Hem çocuklarımız hem de yetişkinler oldukça keyifli zaman geçirdi. Broşürlerimizi inceleyerek ilçemiz hakkında bilgi edindiler. Bizler de bu ilgiden çok memnunuz. İlçemiz içerisinde barındırdığı Kuş Cenneti, Sasalı Kent Ormanı, Çamaltı Tuzlası, Leukai Antik Kenti ile görülmeye değer. 9 Eylül’e kadar tüm İzmirlileri standımızı ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.