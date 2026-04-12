Bornova Belediyesi, 18. Genel Kurulu'nu İzmir'de gerçekleştiren Tekstil Mühendisleri Odası'nın özel buluşmasına ev sahipliği yaptı. Akademisyenler, sektör temsilcileri, oda yöneticileri ve belediye başkanlarının bir araya geldiği gecede dayanışma mesajları verildi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ev sahipliği yaptığı buluşmada konuştu, öğrencilik yıllarına dair anlattığı anılarla salonda sıcak bir atmosfer oluşturdu. Başkan Eşki, 'O günler hayatımızın en güzel dönemleriydi. Hocalarımızla, arkadaşlarımızla kurduğumuz bağlar hala devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Eşki, konuşmasında üniversite yıllarına dair paylaştığı anekdotlarla geceye farklı bir renk kattı. Aynı evde yaşadıkları, birlikte eğitim aldıkları ve gençlik yıllarında birlikte siyaset yaptıkları arkadaşlıklarını anlatan Eşki, bu ilişkilerin bugün de güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti.

Eşki, konuşmasının devamında dayanışma vurgusunu ön plana çıkararak, Tekstil Mühendisleri Odası'nın her zaman yanında olacaklarını belirtti. 'Odadaki yönetici arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyacağız' diyen Eşki, meslek örgütlerinin güçlenmesinde birlikteliğin önemine dikkat çekti. Ayrıca bir sonraki organizasyon için Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı sözünü vererek alkış aldı.

İRFAN ÖNAL: 'ODAMIZIN YETKİNLİĞİ ARTMALI'

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise konuşmasında daha çok mesleki yapının güçlendirilmesine odaklandı. Tekstil mühendisi kimliğiyle değerlendirmelerde bulunan Önal, 'Odamız, bazı eksiklikler giderildiğinde çok daha güçlü ve yetkin bir yapıya kavuşacaktır' diyerek, meslek örgütlerinin yasal altyapısının önemine dikkat çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu iki tekstil mühendisi olarak komşu ilçelerde belediye başkanlığı yaptıklarını hatırlatan Önal, kamu yönetimi ile meslek örgütleri arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dayanışma çağrısında da bulunan Önal, 'Bu tür organizasyonlar yalnızca bir araya gelmek değil, aynı zamanda ortak akıl üretmek için de önemli fırsatlar sunuyor. Bu birlikteliği büyütmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Aykut Üstün: '15 yıllık emek, yeni döneme devrediliyor'

Tekstil Mühendisleri Odası 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün ise konuşmasında hem duygusal hem de değerlendirme içeren mesajlar verdi. Uzun yıllar süren görev sürecinin ardından bayrağı yeni yönetime devretmeye hazırlandıklarını belirten Üstün, bu sürecin kendileri için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

'15 yıl boyunca odamızda aktif görev aldım. Bu süreçte çok değerli anılar biriktirdik, önemli çalışmalar gerçekleştirdik' diyen Üstün, özellikle bu yıl düzenlenen genel kurulun geniş katılımına dikkat çekti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen meslektaşlarla güçlü bir birliktelik sağlandığını vurgulayan Üstün, 'Denizli'den, İstanbul'dan, Bursa'dan gelen arkadaşlarımızla çok verimli bir genel kurul gerçekleştirdik' dedi.

Konuşmasının sonunda oda çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirten Üstün, bugüne kadar emeği geçen tüm yönetici ve üyelere teşekkür etti.

17. Dönem Genel Sekreteri Ünal Şen ise kısa ama anlamlı bir konuşma yaptı. Organizasyona ev sahipliği yapanlara teşekkür eden Şen, birlik ve beraberlik içinde geçen sürecin önemine değindi. 'Sayın Ömer Başkanımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum' diyen Şen, katılımcılara iyi dileklerini ileterek konuşmasını tamamladı.