Bornova Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Arıcılık Kursu için kayıtlar başladı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle katılımcılar, arıcılık becerileri kazanarak hem kendi ballarını üretiyor, hem de doğaya katkı sağlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi’nin her yıl büyük ilgi gören Arıcılık Kursu kayıtları başladı.

13 Ocak-24 Şubat tarihleri arasında teorik, 22-23 Mart tarihlerinde Kayadibi Mahallesi’nde bulunan arılıkta gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerin ardından kursiyerler, Bornova Belediyesinin vereceği ekipmanlar sayesinde kendi arılarını yetiştirme imkanına kavuşacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Arıcılık Kursu’yla ilgili yaptığı açıklamada, “Arıcılık, hem doğayı koruma hem de sürdürülebilir üretim açısından çok önemli bir alan. Kurslarımız sayesinde hemşehrilerimiz, hem kendi ballarını üretiyor hem de doğanın dengesine katkı sağlıyor. Üretilen balları kooperatifimiz aracılığıyla alarak Kent Marketler aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir yanıyla doğal üretimi destekliyor, diğer yanıyla da sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz. Bu projeyle Bornova’yı üretim ve paylaşımın merkezi haline getirmekten gurur duyuyoruz” dedi.