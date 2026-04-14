Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirecek dev proje için önemli bir adım daha atıldı. İlçeye kazandırılacak 6,7 kilometrelik duble yol projesinin ihalesinin tamamlanmasının ardından, Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş belediyeye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya gelen Bölge Müdürü Güneş, projeye ilişkin son teknik detayları paylaşarak uygulama sürecine dair kapsamlı istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede, yolun yapım süreci, etaplama planı ve sahadaki çalışmaların hızlandırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Ziyarette ayrıca Karayolları 144. Şube Şefi Barbaros Küçük, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve Belediye Meclis Üyesi Özcan Özkar da hazır bulunarak sürece katkı sundu. Toplantı, ilçenin ulaşım geleceği açısından kritik kararların değerlendirildiği verimli bir platforma dönüştü.

'ULAŞIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tekin, projenin Pazaryeri için stratejik önemine dikkat çekerek, ulaşımda konfor ve güvenliği üst seviyeye taşıyacaklarını vurguladı. Tekin, duble yol projesinin ilçenin trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını ve modern bir ulaşım ağı oluşturacağını ifade etti. Başkan Tekin, sürece katkı sunan başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilecik Milletvekili Halil Erdemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Karayolları yetkililerine teşekkür etti.

Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş'in ziyareti, projenin sahaya yansıma sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendirilirken, yapılan teknik değerlendirmeler ve karşılıklı istişarelerin süreci hızlandıracağı ifade edildi. Pazaryeri'nde ulaşım kalitesini köklü şekilde değiştirmesi beklenen duble yol projesinin, tamamlandığında hem ilçe içi hem de bölge ulaşımına ciddi katkı sağlaması bekleniyor. İlçede 'modern ulaşım ağı' vizyonu doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.