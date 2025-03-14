İzmir Bornova Belediyesi, coğrafi işaretini aldığı Bornova Misket Üzümü’nün üretimini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla önemli bir teşvik programını hayata geçirdi. Bu kapsamda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde üreticilere yönelik eğitim çalışmaları başlatıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitimlerde, bağcılık teknikleri, budama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, üreticilere Bornova Misket Üzümü fidanları teslim edildi.

UZMANLARDAN ÜRETİCİLERE KAPSAMLI EĞİTİM

Eğitim programı kapsamında üreticilere, M. Sacit İnan, Dr. Oğuzhan Soltekin, Dr. Nurdan Güngör Savaş ve Dr. Esra Albaz, ‘Bağ Tesis Tekniği, Bağcılıkta Budama ve Terbiye Sistemleri, Bağda Ekonomik Kayıplara Yol Açan Önemli Hastalık ve Zararlılar’ başlıkları ile detaylı bilgiler verdi.

BAŞKAN YARDIMCISI TAŞER: “YEREL ÜRETİCİYİ DESTEKLİYORUZ”

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, yerel üreticinin desteklenmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bornova Misket Üzümü, ilçemizin en değerli tarımsal miraslarından biri. Bu değerimizi korumak ve yaygınlaştırmak için üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ÜNAL: “BİLİMSEL DESTEKLE VERİMLİLİK ARTACAK”

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ise bağcılığın bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bağcılık, doğru teknikler uygulanmadığında verim kaybına uğrayabilir. Bu eğitimlerle üreticilerimize modern bağcılık yöntemlerini öğretiyor, sürdürülebilir bir üretim için bilimsel destek sağlıyoruz. Bornova Belediyesi ile yaptığımız bu işbirliği, Bornova Misket Üzümü’nün geleceği için büyük bir adım"

BEŞ ÜRETİCİYE BAĞ KURULUMU DESTEĞİ

Bornova Belediyesi, yürüttüğü teşvik programı kapsamında beş üreticiye Bornova Misket Üzümü bağı kurulumu için destek sağlayacak. Üreticilere sağlanan fidan desteğiyle birlikte, Bornova’nın tarımsal üretimde önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.