Bornova Belediyesi Sanayi Meclisi, Dramalılar Köşkü’nde esnaf odaları ve sanayi sitesi temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini görüştü. Başkan Ömer Eşki, işletmelerin ruhsat sorunlarıyla ilgili her türlü kolaylığın gösterildiğini, buna karşın ruhsat almaktan kaçınan işletmelere karşı gerekli yasal yaptırımların devam edeceğini vurgularken; Işıkkent’te kurulan geri dönüşüm ve bertaraf tesisi hakkında bilgi verdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Sanayi Meclisi, Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen sohbet toplantısında bir araya geldi. Sanayi siteleri ve esnaf odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Bornova’nın sanayi gücü, esnafın sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Sorunlar ve talepler masada

Toplantıya Bornova’da bulunan esnaf, sanatkar ve şoför odalarının yanı sıra merkezi Bornova’da bulunan Ayakkabıcılar, Dökümcüler gibi odaların başkan ve yöneticileri ile MTK, Ayakkabıcılar Sitesi, Dökümcüler Sitesi, Kara Nakliyecileri Sitesi ve Oto Tamircileri gibi sitelerin site başkan ve temsilcileri katıldı. Bornova Belediyesi’nin ilgili başkan yardımcıları ile ruhsat, temizlik, zabıta, fen işleri, imar, park ve bahçeler müdürleri de toplantıda hazır bulundu. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada esnaf tek tek söz alarak sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dile getirdi.

Özellikle tır parkı ihtiyacı, yolların asfaltlanması, temizlik, otoparklar ve çevre düzenlemeleri konusunda Bornova Belediyesi’ne teşekkür edildi ve sanayi sitelerinin asfaltlanması konusunda destek istendi. Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Reşat Gençtürk Belediye’nin çalışmalarına teşekkür ederken, ruhsat harçlarında taksitlendirme yapılması ve basit usuldeki esnafın ruhsatlandırma süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde talepte bulundu.

Başkan Eşki’den ruhsat çağrısı

Bornova’nın sınırları içinde çok sayıda sanayi sitesi ve dev sanayi kuruluşu bulunduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kentin sanayi yükünü birlikte taşımak gerektiğini belirtti. Eşki, “Bornova’da çok sayıda ruhsatsız işletme var. Biz işletmelerin ruhsatlandırılması için her türlü kolaylığı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Buna karşı ruhsat almakta direnen işletmelere de gereğini yapmaya devam edeceğiz. Hem işletmelerin sağlığı hem de Bornova’ya daha iyi hizmet götürebilmemiz için ruhsat şart” dedi.

Başkan Eşki ayrıca Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Işıkkent’te 6 bin metrekarelik alanda kurulacak geri dönüşüm ve bertaraf tesisi hakkında da bilgi verdi. Eşki şöyle konuştu:

“Kimse atıklarını gelişi güzel şekilde uygun almayan yerlere atıp, belediye bunları alsın diyemez. Bu atıkların sizler tarafından bertaraf edilmesi gerekiyor. Biz bu alanda Ayakkabıcılar Sitesinde bir öncü çalışmaya başladık. Atığı sizin kapınızdan Belkahve şirketimiz aracılığıyla biz toplayacağız, lisanslı bir geri dönüşüm firması bu atıkların bertarafını gerçekleştirecek. Elbette bunun bir maliyeti var, onu da sizden tahsil edeceğiz. Sanayi atığı beledimizin işi olmasa da daha temiz bir Bornova için bu hizmeti elimizi taşın altına koyuyoruz. İster Belkahve ister başka bir firma ile bertarafınızı yapın. Çünkü bu noktadan itibaren atıkların düzensiz şekilde atılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Sanayicilere duygu dolu çağrı: “Çocuklarımızı yaşatalım”

Başkan Eşki, toplantıda Bornovalı hasta çocuklar için de destek çağrısında bulundu. SMA hastası Esma Gönültaş ve Abbas Miran bebekler ile DMD hastası Berk Yıldız için yürütülen valilik izinli bağış kampanyalarının devam ettiğini hatırlatan Eşki, sanayicilere seslenerek, “Hepinizden destek istiyorum. Bu çocuklarımızı yaşatalım” dedi.

Toplantının sonunda hasta çocukların kampanyalarıyla ilgili bilgilendirici broşürler katılımcılara dağıtıldı.