TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, 25 Şubat Salı günü AFAD yetkililerini dinleyecek.ANKARA (İGFA) - Bolu Kartalkaya'da geçen ay yaşanan yangın faciası sonrası TBMM'de oluşturulan "Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu" çalışma takvimini netleştirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında çalışma takviminin belirlenmesi için ikinci kez toplanan komisyon, benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler ve yasal düzenlemeler için çalışacaklarını kaydetti. Başkan Altınok, komisyonun çalışma süresinin 3 ay olduğunu, gerek görülmesi halinde bu sürenin bir ay daha uzatılabileceğini belirtti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bolu'da yaşanan olay nedeniyle herkesin yüreğinin yandığını vurgulayan Komisyon Başkanı Milletvekili Selami Altınok, yaşananların siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi. Yaşanan olayın herkesin ortak acısı ve kederi olduğunun altını çizen Altınok, "Bunun bir daha tekerrür etmemesi için, bu ve benzeri olayların memleketimizde bir daha yaşanmaması için nelerin yapılabileceği, tedbirlerin neler olacağı konusunda rapor sunacağız. Burası ceza mahkemesi değil. Suçlu veya suçluları tespit etme yeri değil. Olayın durumunu, olayın nasıl meydana geldiğini, kurum ve kuruluşların olayın meydana gelme noktasındaki eksiklikleri, yaptıkları veya yapamadıklarının tespitini, sonuçta da bir daha bu gibi olayların meydana gelmemesi için neler yapılabileceğinin tartışmasını ve değerlendirmesini yapacağız. Olayın vahametini ilgili kurumlardan dinledikten sonra olayın vuku bulduğu bölgeye, Kartalkaya'ya giderek yerinde inceleme yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Anayasa ve İçtüzük'te komisyonun neler yapabileceğinin yazdığına işaret eden Altınok, burada parti siyaseti yapmak vicdana sığacak iş olmadığını belirterek, bu ateşin kolay sönecek bir ateş olmadığını, 78 kişinin feryatlarını alevlerin arasında duymanın yüreklerin kabul edebileceği, sindirebileceği olay olmadığının altını çizdi. Altınok, konuyla ilgili İçişleri, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Adalet bakanlıklarından uzman görevlendirilmesinin talep edileceğini kaydetti.

Toplantda komisyon üyesi milletvekilleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Belirlenen çalışma takvimine göre komisyonun 25 Şubat Salı günü AFAD yetkililerini dinlemesi bekleniyor.