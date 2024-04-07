Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç öncesi yaptığı açıklamanın ardından Şanlıurfa'daki Süper Kupa finali başladı... Maçta beklenen kritik dakikalar başlarken, Galatasaray 1. dakika dolmadan golü buldu... Ardından Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekildi.

İşte 50 saniye süren ve tarihe geçecek Süper Kupa finalinde yaşananlar...

Şanlıurfa'daki 2023 Süper Kupa finaline Fenerbahçe'nin protestosu damga vurdu. Sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, mücadele başladıktan saniyeler sonra sahadan çekildi ve karşılaşma tatil edildi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmek amacıyla, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıktı. Başlama vuruşundan sonra sarı kırmızılı ekip henüz 1. dakika dolmadan Mauro Icardi ile golü buldu.

Sahadan çekilmek için oyunun durmasını bekleyen Fenerbahçeli oyuncular, golden sonra santra yapmadılar ve yönetici Ahmet Ketenci'nin talimatıyla sahadan çekildiler.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan mücadeleyi tatil ettiğini açıkladıktan sonra Galatasaraylı oyuncular sahada büyük sevinç yaşadı.