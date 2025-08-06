Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde inşa ettiği modern itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı dirençli kent hedefi doğrultusunda yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde inşa ettiği modern itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Hem teknolojik altyapısı hem de çevreci özellikleriyle dikkat çeken yeni tesis, Bodrum’un afetlere karşı acil müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BODRUM’UN ACİL MÜDAHALE ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Toplam 433 metrekare alana sahip olan yeni hizmet binasında 40 kişilik yemekhane, idari ofisler, oksijen dolum odası ve 10 itfaiye aracının konuşlanabileceği geniş araç park alanı bulunuyor. Ayrıca binanın çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde tesisin enerji ihtiyacıçevreci bir yöntemle karşılanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Afetler günümüzün kaçınılmaz tehdidi haline geldi. Ülkemizin afetlerden en fazla etkilenen bölgesi, bizim içinde bulunduğumuz Güneybatı Akdeniz bölgesidir. Bu yüzden biz de bu bilinçle afetler konusunda çok önemli adımlar attık. Göreve gelir gelmez Afet İşleri Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bu dairemiz afet anında koordinasyonu sağlayan bir birim haline geldi" dedi.

Yangınla mücadelede hem önleme hem de müdahale gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Başkan Aras, ulaşımın güç olduğu, ekip olmayan ve riskli bölgelerde mobil ekipler kurarak itfaiye teşkilatımızın yerinden müdahalesini sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Aras, “Bodrum’a yollardan, altyapıya, içme suyu hatlarına kadar uzanan yatırımların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Yüzölçümü olarak İstanbul’un üç katı büyüklüğünde bir coğrafyaya sahip olan Muğla’mızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi işçisiyle, memuruyla, yöneticisiyle Muğla için canla başla çalışmaktadır. Bu önemli yapının hayata geçmesinde emeği geçen tüm teknik kadroya, itfaiye teşkilatımıza ve sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Yeni İtfaiye Hizmet Binamızın Bodrum’umuza, Muğla’mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.