Ünlü aranjör İskender Paydaş, sahne aladığı Bodrum'da müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.MUĞLA (İGFA) - Ünlü aranjör İskender Paydaş, önceki gece Bodrum Azka Otel'de sahne aldı.
Sanatçı müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken unutulmaz anlara imza attı.
Paydaş, kariyeri boyunca hit olmuş şarkılarını büyük bir coşkuyla seslendirirken, dinleyiciler müziğin ritmine kapılarak eğlencenin doruklarına çıktılar.
Konser boyunca enerjisiyle izleyicileri coşturan İskender Paydaş, sahnede sergilediği canlı performansıyla büyük beğeni topladı.
Repertuarında yer alan popüler parçalar ve yaptığı aranjmanlarla müzikseverlerin kulaklarının pasını silen sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
Kaynak: igf