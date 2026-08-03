Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuları 15 Temmuz Demokrasi ev Birlik Kupası TSP 2.Ayak müsabakalarından Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2. Ayak (TSP 2) müsabakaları 22 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da yapıldı.

524 sporcunun katıldığı müsabakalara Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 7 sporcu ve bir antrenör ile katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Hazal Burun, Ecesu Demircan ve Songül Lök'ten oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı ile Türkiye şampiyonu olarak altın madalya, Makaralı Yay Karışık takım kategorisinde Emircan Haney ile Ecesu Demircan'dan oluşan takım Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Makaralı Yay U21 Kadın kategorisinde Ecesu Demircan, Meleknur Küçük, Nilsu Akpınar Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Bireysel mücadelelerde Hazal Burun Makaralı Yay Kadın kategorisinde gümüş, Emircan Haney Makaralı Yay Erkek Bireyselde bronz madalya kazandı.

BAŞKAN ARAS; 'OKÇULARIMIZA BAŞARILARI VE GENÇLERİMİZE ÖRNEK OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Büyükşehir sporcularının elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Başkan Aras; 'Ulusal ve uluslararası turnuvalarda Büyükşehir sporcularımız elde ettikleri başarılarla Muğla'mızı gururlandırmaya devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen turnuvadan Türkiye Şampiyonluğu ve farklı derecelerde elde ettikleri başarılarla dönen okçularımızı ve antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i bir kez daha kutluyorum. Bizleri bu başarılara alıştırdıkları için ve Muğla'mızın gençlerine rol model oldukları için teşekkür ediyorum.' dedi.