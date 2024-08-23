Muğla’nın Bodrum ilçesinde faaliyetini sürdüren Bodrum Vanlılar Derneği; Bodrum’da yaşanangelişmelerleilgili yaptığı açıklamada, yerel yönetim ve halkın işbirliği ile ile Bodrum’a sahip çıkılması çağrısında bulundu.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Başkanlığını İshak Kalkanlı'nın yaptığı Bodrum Vanlılar Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada; “Yerel yönetimler, Bodrum’da sürdürülebilir kalkınma adına çeşitli adımlar atmaya çalışıyorlar. Özellikle altyapı yatırımları, atık yönetimi ve çevre dostu projeler bu kapsamda ön plana çıkıyor. Bodrum Belediyesi’nin son dönemde hayata geçirdiği çevreci projeler, doğal kaynakların korunmasına yönelik atılan önemli adımlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda projelere katkı sağlayacak fikri olan toplumun tüm kesimini sorumluluk almaya çalışıyoruz. Biz Vanlılar Derneği ve Bodrum’da yaşayan Vanlı hemşerilerimizin temsil ettiği biri kurum olarak, sivil siyaset açısından kentin ortak düşüncesini önemsiyor ve gerekli adımları da atmaktayız. Bizler de bu süreçte yereldeki sorunlarımıza çözü talepleri geliştirecek anlayış içinde olacağız.”denildi.

BAŞARILI YÖNETİM İÇİN YEREL HALKLA İŞBİRLİĞİ ŞART

Açıklamada ayrıca başarılı bir yönetim için Bodrum sakinleri ile işbirliğine dikkat çekildi.

Bodrum’daki yerel yönetimlerin başarılı olabilmesi için yerel halkla güçlü bir bağ kurması ve onların ihtiyaçlarına duyarlı politikalar üretmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Turizm cenneti olmanın getirdiği büyük fırsatların yanı sıra, yerel halkın talepleri de göz ardı edilmemeli. Yerel yönetimler, katılımcı yönetim anlayışıyla halkın sesine kulak vermeli ve onları karar alma süreçlerine dahil etmelidir. Yerel yönetimlerin başarılı projeler üretebilmesi için halkla birlikte hareket etmesi, uzun vadede Bodrum’un sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu noktada, çevre bilinci, toplumsal dayanışma, buraya göç eden vatandaşlarımızın kültürel dokusunun korunması ve yine yerel kültürün korunması gibi unsurlar, yerel yönetimlerin politikalarında merkezde yer almalıdır.Bodrum’daki yerel yönetimler, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket etmek zorundalar. Sürdürülebilir kalkınma, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri koruyarak turizmden fayda sağlama dengesini kurmayı gerektiriyor. Bu dengeyi sağlamak, yerel yönetimler, turizm sektörü, yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çabasıyla mümkün olabilir.” ifadelerine yer verildi.