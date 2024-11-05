Resmi temaslar için Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hediye etti. Manas Nişanı tevcih edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise Kırgızistan'dan at hediye edildi.ANKARA (İGFA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeler sonrasında Caparov'a Togg hediye etti.

Beyaz Togg önünde poz veren iki lider, Togg hatırasını sosyal medya hesabında ölümsüzleştirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'una kavuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise mevkidaşı Caparov tarafından at hediye edildi. Caparov'un at hediyesi esnasında liderlerin eşleri de katıldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından at hediye edildi. pic.twitter.com/aqhsYOoxtW — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 5, 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hediye atı elleriyle besledi.