Konya Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak, bisiklet sporunu desteklemek ve şehrin bisiklet turizmi potansiyelini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da 'Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?' mottosuyla düzenlediği bisiklet turlarına Beyşehir rotasıyla devam etti.

Torosların çam ormanlarından Beyşehir Gölü kıyısındaki Kubadabad Sarayı'na uzanan 42 kilometrelik rotada bisikletseverler tarih ve doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı. Ağustos ayı bisiklet turları 23 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Kadınhanı-Kestel Mesire Alanı Turu ile devam edecek.

Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilen Konya'da, bu kapsamda düzenlenen turlara 'Beyşehir Dumanlı Yaylası'ndan Kubadabad Sarayı'na Pedallıyoruz' programı ile devam edildi.

Bisikletseverler, saat 06.00'da Konya'dan hareket ederek, Beyşehir Dumanlı Yaylası'ndan başlayan sürüşte Kurucuova ve Yenişarbademli güzergahını takip etti.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen turda bisiklet tutkunları, güzergah üzerinde bulunan Kubadabad Sarayı kalıntılarını da ziyaret etti. Katılımcılar, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan tarihi mirası yerinde görme fırsatı buldu.

42 KİLOMETRELİK PARKURDA DOĞA VE TARİH BULUŞTU

Torosların çam ormanlarından Beyşehir Gölü kıyısındaki Selçuklu mirasına uzanan 42 kilometrelik parkurda pedal çeviren bisikletseverler, göl manzarası eşliğinde gerçekleştirdikleri sürüşün ardından Gölkonak (Mumo) Mesire Alanı'nda turu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle bisikletseverler; Torosların doğal güzelliklerini, Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasını ve Anadolu Selçuklu mirasının önemli izlerinden Kubadabad Sarayı Harabelerini aynı parkurda keşfetme imkanı buldu.

2026 AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA'DA 8. BİSİKLET TURU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da yıl boyunca düzenlenen bisiklet turları kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikle birlikte yılın 8. bisiklet turu da tamamlanmış oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları bisikletle şehrin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla 'Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?' mottosuyla düzenlediği turlar, Ağustos ayında da devam edecek.