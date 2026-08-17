Artvin Ticaret Borsası heyeti, Borsa üyelerinden Selçuk ve Selim Yegin kardeşlerin fındık alanında faaliyet gösteren üretim tesisini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası heyetinin gerçekleştirdiği ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hakan Ermiş ve Serhan Aydemir, Meclis Başkan Yardımcı Uğur Turan, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Şahin Çelebi ve Genel Sekreter Anıl Gürkan Ersöz katıldı.

Murgul ilçesinde faaliyet gösteren fındık üretim tesisi sahibi Selçuk ve Selim Yegin'den fındığın işlenmesi, üretim süreci ve tesisin faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, sektörün mevcut durumu ve üreticilerin beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AKYÜREK, 'FINDIK, ARTVİN EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN'

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, yerel üretimin ve Borsa üyelerimizin çalışmalarının önemine dikkat çekerek, fındığın Artvin ekonomisi açısından önemli bir tarımsal ürün olduğunu ifade etti. Akyürek, borsanın üyeleri Selçuk ve Selim Yegin kardeşlere misafirperverlikleri için teşekkür ederek, çalışmalarında bereketli kazançlar ve başarılar diledi.