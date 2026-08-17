ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Başkentlilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kesikköprü Kültür Kampı, yenilenen yüzüyle yeniden kapılarını açtı.

Kesikköprü Barajı'nın kıyısında, doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken kampın ilk konukları ise Ankara'nın merkez ilçelerinden gelen muhtarlar, eşleri ve çocukları oldu.

KAPADOKYA'DAN TUZ GÖLÜ'NE DOLU DOLU PROGRAM

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen programla Kesikköprü'de 4 gece, 5 gün konaklayan muhtarlar ve aileleri, kamp boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Kapadokya ve Tuz Gölügezileriyle Ankara ve çevresinin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfeden konuklar, seramik atölyesinde de keyifli vakit geçirdi. Kamp alanındaki sosyal alanlardan yararlanan aileler, kamp boyunca doğayla iç içe bir ortamda dinlenme fırsatı buldu.

Kamp programında konuklar ayrıca perseid meteor yağmurunun gökyüzündeki görsel şölenini Kesikköprü'nün doğal atmosferi eşliğinde izleme fırsatı buldu.