İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin Yogarama iş birliğiyle başlattığı yoga dersleri Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi'nde devam ediyor. Her cumartesi- pazar günü 11.00- 12.00 saatleri arasında sunulan eğitimlerle Maltepeli kadınların stresten uzaklaşarak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek veriliyor.

Her seviyeye uygun hazırlanan eğitimlerde katılımcılar denge, esneklik ve bedensel farkındalık üzerine egzersizler yaparak fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştiriyor. Derslerde eğitmen eşliğinde katılımcıların odaklanmasını artıran, zihni sakinleştiren nefes teknikleri de uygulanıyor. 29 Ağustos'a dek devam edecek yoga dersleriyle ilgili 0 216 305 73 62 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.