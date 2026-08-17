Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GİRESUN (İGFA) - Şehrin temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar, farklı noktalarda titizlikle sürdürülüyor.

Belediye ekipleri özellikle yol kenarlarında, kaldırım ve yaya geçiş alanlarında uzayan yabani otları temizleyerek çevrede oluşan olumsuz görüntünün önüne geçiyor. Çalışmalar kapsamında kaldırımlarda ve yol kenarlarında biriken ot, bitki ve çeşitli atıklar da ekipler tarafından toplanarak alanlar temizleniyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte hem yaya ve araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi hem de kent estetiğinin korunması hedefleniyor.

Özellikle yaz aylarında hızlı şekilde büyüyen yabani otların oluşturduğu görüntü kirliliğinin giderilmesi için ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarından daha temiz ve düzenli bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla kent genelindeki çalışmalarına belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.

Ekiplerin gerçekleştirdiği düzenli temizlik çalışmalarıyla, Giresun'un cadde, sokak ve kaldırımlarının daha bakımlı bir görünüme kavuşması sağlanıyor.