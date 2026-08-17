Türkiye'de manyetik matkap teknolojisini sanayiyle ilk buluşturan şirket olan Habib Makina, bugün ISO 5 00 listesinde yer alan 50'den fazla fabrikaya başta manyetik matkaplar ve manyetik matkap uçları olmak üzere çelik işleme teknolojileri tedarik ediyor. Alman BDS Maschinen GmbH'nin 30 yıldır Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan şirket, farklı sektörlere özel geliştirilmiş delme ve kaynak hazırlık çözümleriyle ağır sanayinin üretim süreçlerine katkı sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çelik konstrüksiyondan demiryollarına, tersanelerden petrokimya tesislerine kadar ağır sanayinin her alanında üretim hızının korunması, sahaya özgü mühendislik çözümlerini gerekli kılıyor. Türkiye'de manyetik matkap teknolojisini sanayiyle ilk buluşturan şirket olan Habib Makina, 46 yılı aşkın deneyimiyle çelik işleme sektörüne yönelik yenilikçi delme ve kaynak hazırlık teknolojilerini sanayiyle buluşturmaya devam ediyor. Almanya'nın önde gelen üreticilerinden BDS Maschinen GmbH'nin 30 yıldır Türkiye'deki tek yetkili distribütör ü olan Habib Makina, ağır sanayinin zorlu çalışma koşullarına yönelik geliştirilmiş Special Machines & Core Drills ürün grubunu Türkiye'deki üreticilerin kullanımına sunuyor.

Ağır sanayide farklı sektörlerin farklı mühendislik ihtiyaçlarına göre geliştirilen çözümler sunduklarını belirten Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, 'Ağır sanayide her fabrikanın, her üretim hattının ve her şantiyenin ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Çelik konstrüksiyon sektöründeki bir fabrikanın ihtiyaç duyduğu teknoloji ile bir tersane, demiryolu projesi veya boru hattı uygulamasının beklentileri aynı değildir. Habib Makina olarak 46 yıldır Türkiye sanayisine sektöre özel mühendislik çözümleri sunuyoruz. BDS Maschinen ile 30 yıla dayanan iş ortaklığımız kapsamında; eMAB 450 akülü modellerimizden PipeMAB ve RailMAB serilerine, ProfiUNIQUE özel proje makinelerimizden AirPF 800 kök kaldırma ve AirKF 700 ka ynak ağzı açma sistemlerimize kadar uzanan geniş ürün gamımızla, çelik işleme sanayisine yönelik özel delme teknolojilerini yerli üreticilerimizle buluşturmaktan gurur duyuyoruz' diye konuştu.

HER SEKTÖRÜN İHTİYACINA ÖZEL DELME TEKNOLOJİLERİ

Ağır sanayi projelerinde çalışma koşulları, işlenen malzemenin özellikleri ve üretim süreçleri sektörden sektöre farklılık gösteriyor. Bu nedenle kullanılan delme teknolojilerinin de uygulama alanına göre şekillenmesi gerekiyor. Çelik yapı ve konstrüksiyon projelerinde dar alanlarda çalışmaya imkân veren yatay gövdeli MAB 155 modeli öne çıkarken, seri delme operasyonlarında operatör yükünü azaltan otomatik beslemeli AutoMAB 350 ve AutoMAB 450 modelleri yüksek verimlilik sağlıyor. Demiryolu bakım çalışmalarında yüksek sertlikteki ray çelikleri için geliştirilen RailMAB 915 ve RailMAB 965 serileri tercih edilirken, boru hatları ve petro kimya tesislerinde kavisli yüzeylerde güvenli çalışma olanağı sunan PipeMAB 200 ve PipeMAB 525 modelleri kullanılıyor. Patlayıcı atmosfer bulunan sahalarda AirMAB 5000 pnömatik manyetik matkaplar güvenli çalışma imkânı sağlarken, akülü manyetik matkaplar ve pnömatik kaynak hazırlık sistemleri de şantiye ve montaj sahalarında hareket kabiliyetini artırıyor.

STANDARTLARIN ÖTESİNDE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

BDS'nin ProfiUNIQUE - Made in Germany konsepti kapsamında geliştirilen özel mühendislik çözümleri, standart makinelerin yetersiz kaldığı uygulamalarda projeye özel alternatifler sunuyor. Elektrik altyapısının bulunmadığı sahalar için geliştirilen eMAB 450 kablosuz manyetik matkap, 18V Li-Ion bataryası, kömürsüz motoru ve elektrik gerektirmeyen kalıcı mıknatıs sistemi sayesinde güvenli çalışma imkânı sunuyor. Bataryanın tükenmesi halinde dahi manyetik tutunmasını koruyan sis tem; hafif gövdesi, yüksek torku ve değişken hız kontrolüyle özellikle saha uygulamalarında öne çıkıyor.

Özel üretim süreçlerinde kullanılan çift motorlu manyetik matkaplar simetrik delme operasyonlarında işlem sürelerini önemli ölçüde azaltırken, açı ayarlı özel manyetik matkaplar eğimli ve kavisli yüzeylerde hassas delme yapılmasını mümkün kılıyor. Dar montaj alanları için geliştirilen ters motorlu ve uzatılmış stroklu modeller erişim kabiliyetini artırırken, 1000 mm ekstra strok kapasitesine sahip özel sistemler derin profil uygulamalarında tek kurulumla kesintisiz delme imkânı sağlıyor.

PROJEYE ÖZEL TASARLANAN PROFİUNIQUE SERİSİ

Habib Makina'nın Türkiye pazarına sunduğu ProfiUNIQUE çözümleri, müşterilerin saha ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Hızlı bağlama sistemine sahip özel manyetik matkaplar ağır çelik konstrüksiyonlarda ilave apar at gerektirmeden güvenli montaj sağlarken, açılı ayarlanabilir taban yapısına sahip modeller boru ve eğimli yüzeylerde hassas delme yapılmasına olanak tanıyor.

Entegre talaş kesicili sistemler uzun talaş oluşumunu önleyerek güvenli çalışma ortamı oluştururken, pnömatik besleme sistemine sahip modeller sabit ilerleme sayesinde delik kalitesini artırıyor ve kesici takım ömrünü uzatıyor. Dikey kılavuz raylı özel üniteler büyük iş parçalarında çok noktalı delme yapılmasına imkân verirken, özel kelepçe geometrisine sahip sistemler bitmiş parçalarda ilave fikstüre ihtiyaç duymadan kor delme ve hassas frezeleme yapılmasını sağlıyor.

KAYNAK HAZIRLIĞINDA VERİMLİLİK VE İŞ GÜVENLİĞİ BİR ARADA

Habib Makina'nın ürün gamı yalnızca delme teknolojileriyle sınırlı kalmıyor. Kaynak öncesi ve sonrası yüzey hazırlığı için geliştirilen AirPF 800 pnömatik kök kal dırma makinesi, taşlama işlemi yerine talaş kaldırma prensibiyle çalışıyor. Böylece titreşimi azaltırken toz oluşumunu da minimum seviyeye indiriyor ve iş sağlığı açısından daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturuyor.

AirKF 700 pnömatik plaka kaynak ağzı açma sistemi ise C2-C7 arasında ayarlanabilen çalışma açısı sayesinde hem plaka kenarlarında hem de delik içlerinde hassas kaynak ağzı hazırlayabiliyor. Entegre uç soğutma sistemi kesici uç sıcaklığını önemli ölçüde düşürürken, sekiz yönlü kullanılabilen uç tasarımı işletmelere maliyet avantajı sağlıyor.

DOĞRU MANYETİK MATKAP UCU, MAKSİMUM VERİM

Özel makinelerden yüksek performans alınabilmesi için doğru kesici takım seçimi büyük önem taşıyor. Habib Makina'nın sunduğu HSS Standard ve HSS-Co manyetik matkap uçları St37 ve St52 gibi genel yapı çeliklerinde ekonomik ve uzun ömürlü çö zümler sunarken, paslanmaz çelik, HARDOX ve Weldox gibi yüksek mukavemetli malzemelerde tungsten karbür dişli TCT kesiciler yüksek kesme performansı ve uzun takım ömrü sağlıyor. Sanayide standart olarak kabul edilen 3/4 inç (19 mm) ve 1-1/4 inç (32 mm) Weldon şaft yapısına sahip BDS kesiciler; Euroboor, Alfra, Fein QuickIN ve Rotabroach gibi farklı marka manyetik matkaplarla tam uyum sağlayabiliyor. Çantalı kesici takım setleri ve merkezleme pimi çözümleri ise işletmelerin delik başına maliyetlerini düşürerek verimliliği artırıyor.