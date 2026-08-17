ANKARA (İGFA) - Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk finalde Moğolistan'dan Altangerel Chinbat'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Müsabakalarda, Türkiye Karakucak Milli Takımı 200 puanla Dünya Şampiyonu olurken, 165 puanla İran ikinci, 120 puanla Azerbaycan üçüncü sırada yer aldı.

Başpehlivan Feyzullah Aktürk'e altın kemeri Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Dünya şampiyonlarını da buluşturan büyük spor şöleninde; Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Adam Saitiev, UFC Şampiyonu Khamzat Chimaev, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiev ile Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Razambek Jamalov onur konuğu olarak yer aldı.

'TÜRK ATA SPORU GÜREŞE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da Türk ata sporu güreşe destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek şunları dile getirdi: 'Bizim kültürümüzde pehlivanlık, yüksek ahlakın ve kardeşliğin meydanıdır. Burası yiğitlerin besmelelerle, dualarla çayırlara ayak bastığı, edebin, hayânın, ahlakın ve mertlikle buluştuğu yerdir. Bu er meydanı, ata mirasıdır. Cenab-ı Allah pehlivanlarımıza derman versin. Kıymetli hemşerilerim; onlarca farklı ülkeden gelerek çayırımıza ayak basan pehlivanlar, kültürlerin, dostlukların, kucaklaşmanın en büyük örneğidir. Şükürler olsun ki öyle bir Cumhurbaşkanımız, öyle bir dünya liderimiz var ki herkes onu örnek alıyor. Biz de böylesine dünya lideri olan Cumhurbaşkanımıza layık bir belediyecilik yapalım ve dünyaya, ülkemizi bu er meydanlarından tanıtalım istedik. Onun için her sene Sayın Cumhurbaşkanımızı burada onurlu, gururlu bir şekilde temsil edeceğiz. Geleneksel sporlarımızın ihyasına verdiği büyük destek ve sporcularımızın arkasında duran başta Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş Başkanıma, UWW temsilcilerimize ve Dünya Etnospor Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bugün aramızda bulunan, bizlere ayrıca güç katan asrın güreşçisi, yiğit hemşerim, kıymetli Spor Bakan Yardımcım Hamza Yerlikaya'ya da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.'

'BURADAKİ ATMOSFER BİZLERİ MUTLU EDİYOR'

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu: 'Geçen sene biliyorsunuz, 2025 yılında büyük deprem yarasının sarıldığı Kahramanmaraş'ımızda, dünyada ilk kez Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nı yapmıştık. Bütün dünyada büyük bir iz bırakan Karakucak Dünya Şampiyonası'nı bu sene Başkentimizde yapmaya karar verdik. Başkentimizin bu güzel, bu şirin ilçesinde, değerli Başkanımızla birlikte yapmaya karar verdik. İnanılmaz bir atmosfer var ve bu, bizleri çok mutlu ediyor. Bu, Türk güreşi için, Türk geleneksel güreşi için büyük bir milat olarak görülüyor. Gerçekten her biri kendi alanında çok önemli değere sahip pek çok dünya çapındaki sporcumuz bugün burada Karakucak adına güreşecek ve Karakucak'ın dünyadaki en önemli sporcuları bugün burada belirlenecek. Bu anlamda hepinize çok güzel seyirler diliyorum. Karakucak Dünya Şampiyonalarının aynı güzellikle, aynı etkiyle yıllarca devam etmesini diliyorum.'

TÜM SİKLETLERDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Şampiyonada, 90 kilogram sıkletinde Rusya'dan Abdulla Tsatsaev dünya şampiyonu olurken, İran'dan Amirhossein Morteza Gholi Kavousi ikinci, Moğolistan'dan Turbold Ganbold üçüncü, Türkiye'den Harun Kılıç ise dördüncü sırada yer aldı.

85 kilogramda İran'dan Abdollah Shahriar Sheikhazami dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Türkiye'den Coşkun Keleş ikinci, Azerbaycan'dan Farid Jabbarov üçüncü, Rusya'dan Ismail Muradovich Sakalov dördüncü oldu. 80 kilogramda İran'dan Ali Mohammad Gholami dünya şampiyonu olurken, Türkiye'den İsmet Çiftçi ikinci, Moğolistan'dan Yerkhanat Bolat üçüncü, Hindistan'dan Vikas Dada Kare dördüncü sırada yer aldı.

75 kilogramda Türkiye'den Fazlı Eryılmaz dünya şampiyonu olurken, Azerbaycan'dan Omar Gulmammadov ikinci, Hindistan'dan Anuj Kumar üçüncü, Moldova'dan Vasile Diacon dördüncü oldu. 70 kilogramda Türkiye'den Ferhat Kılıç dünya şampiyonluğunu elde ederken, Romanya'dan Eduard David Lenard ikinci, Azerbaycan'dan Ilyas Isayev üçüncü, İran'dan Aliakbar Mohammad Bagher Zaroudi dördüncü sırada yer aldı.

65 kilogramda Türkiye'den Hamza Zopalı dünya şampiyonu olurken, Azerbaycan'dan Agha Gasimov ikinci, İran'dan Mohammadreza Morteza Hosseini-Jalavandi üçüncü, Romanya'dan Daniel Marian Sandu dördüncü oldu.

60 kilogramda Türkiye'den Şaban Kızıltas dünya şampiyonu olurken, İran'dan Sajad Mohammad Gholi Salehpour ikinci, Filistin'den Mousa Yafea Madani Almadani üçüncü, Kırgızistan'dan Kubatek Zhakshylykov dördüncü sırada yer aldı. 50-55 kilogramda ise İran'dan Mahdi Mehrdad Veisi dünya şampiyonu olurken, Türkiye'den Halil Gökdeniz ikinci, Azerbaycan'dan Huseyn Sevdimov üçüncü, Rusya'dan Umar Uzdenov dördüncü oldu.