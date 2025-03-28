Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel etkinliğinde konuşma yapmak üzere gittiği New York'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte "Sıfır Atık Enstelasyon Sergisi"ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Emine Erdoğan'ın BM binasının bahçesinde "Sıfır Atık Vakfı", BM Habitat ve BM Çevre Programı (UNEP) işbirliği ile düzenlenen sergi ziyaretine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima, BM Genel Sekreter Yardımcısı Ligia Noronha, Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, modacılar ve diplomatik misyonların temsilcileri eşlik etti. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında hazırlanan ve 11 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak sergiyi gezen Emine Erdoğan, tüm alanlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Sergi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleri ile BM Genel Merkezi’nde “Yeterince Var” mesajıyla ziyarete açılan Sıfır Atık enstalasyon sergisindeydik. Bu yıl “Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru” temasıyla kutladığımız 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında farkındalık sağlamayı amaçlayan bu değerli çalışma, dünyamızda tüketim alışkanlıklarının değiştirilebileceğini, doğru çözümler ve gayretlerle daha iyi bir geleceğin mümkün olabileceğini bir kez daha vurguluyor. Bizler de 7 yılda 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık Hareketi’mizle Ortak Evimiz Dünyamızı daha yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SERGİ, "YETERİNCE VAR" MESAJI VERİYOR

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü 2025'in ana teması olan "moda ve tekstilde sıfır atık"ı baz alan sergi, Sıfır Atık Günü kapsamında farkındalık sağlamayı amaçlarken, insanların yeterince kaynak ve ürünü bulunduğunu ve bu nedenle tüketim alışkanlıklarını azaltabileceği mesajını verdi.

Serginin merkezinde yer alan ve sanatseverlerin yoğun ilgisini çeken "Yeterince Var" Heykeli, dünya genelinde üretilen tekstil atığını temsil ediyor.

Heykelin içerisinde yer alan tekstil atıkları ise serginin gezilebildiği süre içinde dünyada oluşan tekstil miktarını gösteriyor. Ziyaretçilerin içine girebildiği ve tavan ve zeminine yerleştirilen aynalar sayesinde "tekstil atıklarının sonsuzluğunu hissedebildiği" eser, atık miktarını soyut rakamlar olmaktan çıkarıp ziyaretçilerin doğrudan deneyimleyebileceği somut bir gerçekliğe dönüştürüyor. Burada kullanılan tüm tekstil atıkları ise etkinlik sonrasında geri dönüşüm için bağışlanıyor.