Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devrine ilişkin süreçte ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Gerekli izin ve onayların alınması için yetkili kurumlara başvurular yapılırken, şirket mevcut sözleşme, ödeme planı ve teslimat süreçlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devrine ilişkin süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

Birevim tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında gerekli resmi izin ve onayların alınması amacıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından yetkili kurumlara başvuruların yapıldığı belirtildi.

İzin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından pay devri işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

SÖZLEŞME VE TESLİMAT SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Birevim, devir sürecine rağmen faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Şirketin açıklamasında, tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmelerinin, ödeme planlarının ve teslimat süreçlerinin planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Şirket, tasarruf sahiplerine karşı mevcut yükümlülüklerini aynı sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeyi sürdürdüğünü belirtti.