Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığında düzenlenen 'Bir Sofrada İlle de Roman' programına katıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen programa; İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Madak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, MKYK Üyesi ve Milletvekili Cemal Bekle ile çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı.

Katılımcılar, aynı sofrada buluşmanın ve ortak idealler etrafında kenetlenmenin gururunu paylaştı. Etkinlikte toplumsal bağların güçlenmesi, kardeşlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Genel Başkan Fahrettin Savcı, misafirperverlikleri ve desteklerinden dolayı MKYK Üyesi Cemal Bekle'ye teşekkür ederek, 'Türkiye Yüzyılı'nın güçlü, kapsayıcı ve umut dolu geleceğini birlikte inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.