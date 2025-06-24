Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 90’ına insan ihmali sebep oluyor. Hasat sezonunda biçerdöver kıvılcımları, anız yakma ve söndürülmemiş sigaralar felakete yol açarken, 2025’te sadece Haziran’da 387 hektar orman zarar gördü.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye’deki orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Anız yakma, biçerdöver kıvılcımları, söndürülmemiş sigaralar ve cam atıklarının mercek etkisi gibi ihmaller, her yıl milyonlarca ağacı ve binlerce canlıyı yok ediyor.

HASAT SEZONUNDA RİSK ARTIYOR

Hasat dönemi, orman yangınları için en riskli zamanlardan biri. OGM verilerine göre, yangınların yüzde 50’si tarım alanlarında başlayarak ormanlara yayılıyor. Biçerdöverlerin teknik kontrollerinin ihmal edilmesi, traktör egzozlarından çıkan kıvılcımlar ve tarlada bırakılan yanıcı atıklar, büyük felaketlere yol açıyor. 2025’in Haziran ayında kırsaldan ormanlara yayılan 69 yangında 387 hektar, yıl genelinde ise 256 yangında 502 hektar ormanlık alan küle döndü. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki yangınların çoğu kırsal alanlardan sıçradı.

OGM’DEN ACİL UYARI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, vatandaşlara doğaya karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, “Yangınların büyük kısmı insan eliyle başlıyor. Küçük bir kıvılcım, binlerce dönüm ormanı yok edebilir. Vatandaşlarımızdan, orman ve kırsal alanlarda en küçük dumanı bile ALO 112 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Uzmanlar, hasat döneminde biçerdöver ve traktörlerin düzenli bakımının yapılmasını, anız yakımından kaçınılmasını ve doğaya atık bırakılmamasını vurguluyor.