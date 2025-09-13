Bunlar da ilginizi çekebilir

Halk Ekmek bütçeye nefes oldu

Kütahya'dan acı haber! Uzman Çavuş şehit oldu

Türkiye Boks Federasyonu, “Buse Naz Çakıroğlu finalde! Yarın şampiyonluk için ringe çıkacak, haydi Buse!” mesajıyla sporcuya destek verdi.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kg yarı finalinde Kazakistanlı Feruza Kazakova’yı 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Çakıroğlu, kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğu için 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’de ringe çıkacak. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Boks Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımına göre, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kg kategorisinde yarı finalde Kazakistanlı rakibi Feruza Kazakova’yı 4-1’lik skorla geçerek finale yükseldi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.