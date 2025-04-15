Antalya Büyükşehir Belediyesi çocukların kuş göçlerini ve doğal yaşamlarını öğrenebilmesi amacıyla kuş halkalama eğitimleri veriyor. Serik’te hizmet veren Bilim Köyü’nün misafiri olan öğrenciler Kuş Cenneti bölgesinde kuş halkalama eğitimi aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Serik’te hizmet veren Bilim Köyü, öğrencilerin doğa ile iç içe hem öğrenebildiği hem de keyifli vakit geçirebileceği bir merkez oldu. Serik Bilim Köyü bu kez Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Bilim Köyü’nün misafirleri çeşitli etkinliklerle eğlenip vakit geçirmelerinin yanı sıra Boğazkent “Kuş Cenneti” bölgesinde Kuş Halkalama Atölyesi’nde kuş göçleri ve doğal yaşamı hakkında bilgi aldı.

HALKALANAN KUŞLAR DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Öğrenciler, kuşların göç dönemleri olan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında “Kuş Cenneti” olarak bilinen Serik Boğazkent’te düzenlenen Kuş Halkalama Atölyesi’ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Kuş Araştırmaları ve Çevre Derneği (KUCEDER) işbirliğinde öğrenciler kuş göçleri ve kuş halkalama sürecini öğrenerek kuş halkalamayı öğrendi.

Bilim Köyü’nün misafiri olan alanında uzman heyet, halkalama eğitimiyle öğrencilere kuşların tür teşhisi, cinsiyet tayini, kanat uzunluğu ölçümü, ağırlık ölçümü ve göç yönlerini anlattı. Halkalama eğitimi alan öğrenciler, halkalanan kuşları doğal ortamlarına bıraktı.

ÖĞRENCİLERE DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANIYOR

Kuş Halkalama Kampı’nda öğrencilere eğitim veren Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karaardıç, kamp kapsamında öğrencilerin kuşlarla birebir temas kurabildiğini belirterek, “Fotoğraf ve video yerine doğrudan temas yoluyla kuşları tanıyan öğrenciler, yaban hayatındaki bir canlının doğaya salınmasının ne denli kıymetli olduğunu da öğreniyor. Etkinlik sayesinde çocukların hem doğa sevgisi pekişiyor hem de çevresel farkındalıkları artıyor” dedi.

GELECEĞİN HALKACILARI YETİŞİYOR

Hollandalı Kuş Halkalama Uzmanı Kees Van Kleef ise kuş halkalamanın önemine dikkat çekerek, “Bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolu öğrenciler. Yeni halkacılar yetiştirmek çok önemli, çünkü öğrenciler bizim geleceğimiz. Biz artık daha yaşlı kuşağız ve bu işi sürdürecek olan öğrenciler. Bu yüzden onları eğitmemiz çok önemli. Onlar için böyle bir eğitim programı olması çok güzel” diye konuştu.

KUŞLARI YAKINDAN TANIDILAR

Kuş Halkalama kampına katılan öğrenciler görmedikleri kuş türlerini görme şansı yakalarken kuşları ilk defa yakından izleme şansı buldu. Öğrencilerden Eda Beril Basıncı, “Bugün burada 400’den fazla kuş halkalandı ve daha önce hiç görmediğim birçok kuş türünü yakından tanıma fırsatı buldum. Bu etkinliğin düzenlenmesine destek olduğu için Muhittin Başkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Sude Naz Sudenazgül ise etkinliğe ilk kez katıldığını belirterek, “Çok heyecanlıydım. Hocalarımız sayesinde kuşlara zarar vermeden nasıl tutulması gerektiğini ve kuşların göç süreçlerini öğrendik. Halkalanan kuş sayısını duyduğumda gerçekten çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.