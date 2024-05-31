Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri’nde düzenlenen resim kurslarında eğitim gören öğrenciler, kurs süresince yaptıkları eserleri sergileme mutluluğunu ve gururunu yaşadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin 8-14 yaş aralığındaki çocukların ders çalışmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmeleri, sosyal alanda yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla ilçenin çeşitli noktalarında açtığı Bilgi Evleri’nde düzenlenen resim kurslarında eğitim alan öğrenciler için dönem sonu sergisi düzenlendi. Hüdavendigar, Emek, Demirtaş ve Pınarbaşı Bilgi Evleri’nde eğitim alan 310 öğrenci, kurs süresince yaptığı toplam 600 eseri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Her biri birbirinden yetenekli öğrenciler tarafından yapılan resimlerden oluşan dönem sonu sergisinin açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Necati Gezer ile birlikte resim öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Dönem sonu resim sergisinin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, “Birbirinden yetenekli ellerden ortaya çıkan, hayranlık uyandıracak güzellikteki resimlerden oluşan bu serginin açılışında bulunmaktan dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Resimleri incelediğimde Atatürk portresinden Türk Bayrağı’na, Van Gogh’un eserlerinden Osmanlı dönemine ait motiflere kadar birbirinden güzel eserler olduğunu görüyorum. Ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin geleceği için gençlerimizin sanatla ilgilenmesi çok değerli. Osmangazi Belediyesi olarak açtığımız kurslar ile çocuklarımıza ve gençlerimize sanatsal ve kültürel faaliyetler konusunda destek oluyoruz. Bu sergide eseri olan tüm çocuklarımızı tek tek tebrik ediyorum. Sanat hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de, yaptığı konuşmada, “Bizim için burada olmak, bu güzel serginin açılışını yapmak ayrı bir heyecan ve ayrı bir mutluluk. Çocuklarımızı, uzun emekleri neticesinde açmış oldukları bu sergiden dolayı kutluyorum. Çocuklarımızın bu yetenekleri bizleri de mutlu etti” ifadelerini kullandı.