DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayın yapan Alpha News'e verdiği röportajda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüklerini itiraf etti.

Terör örgütü PKK'nın kurucu liderlerinden olan ve İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu olan Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, bu açıklaması ile terör örgütü PKK ile DEM Parti arasında bir ayrım olmadığını açıkça bir kez daha ortaya çıktı.

Öte yandan Öcalan, Rum medyasına Türkiye'yi şikayet edip ABD ve Avrupa'ya güç birleştirme çağrısında bulundu. Abdullah Öcalan'a "liderimiz" demekten vazgeçmeyen Ömer Öcalan, "Tüm çözüm görüşmeleri İmralı, Abdullah Öcalan ile yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Alpha News’ten Elina Stamatiu’ya röportaj veren Ömer Öcalan, konuşmasının başından sonuna kadar teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın isminin geçtiği her yerde ‘sayın’ ifadesini kullandı. Öcalan’a İmralı’da ‘tecrit’ uygulandığını belirterek bu uygulamayı ‘şikayet’ eden Dem Partili vekil, gazetecinin “Bir politikacı ve Öcalan’ın yakını olarak Batılı güçlere, Avrupa ve ABD’ye, hangi mesajı göndermek istersiniz?” sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi. Ömer Öcalan cevabında “Bir kere daha sizin aracılığınızla tüm Avrupa ülkelerine ve uluslararası güçlere, rollerini olumlu bir şekilde oynamaları çağrısında bulunmak istiyorum.” dedi.

Sosyal medyada gündem olan bu açıklamaya karşı şiddetli eleştiriler olurken, destekleyenlerinde olduğu görülüyor. Millet ise böyle bir Milletvekili'nin TBMM'ye nasıl girdiğini sorguluyor. Terör örgütü ile bire bir ilişkisi bulunan ve örgüt liderinden övgüyle söz eden Ömer Öcalan'ın dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması gerektiği iddia ediliyor.